ТЦК оштрафував через шість місяців після дедлайну ВЛК — суд став на бік військовозобов’язаного

Штраф у 17 тисяч гривень наклали через шість місяців після дедлайну, хоча закон відводить на це лише три місяці.

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Кельменецький районний суд Чернівецької області скасував постанову ТЦК та СП про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень на військовозобов’язаного, якого притягнули до адміністративної відповідальності за непроходження повторного медичного огляду після скасування статусу «обмежено придатний». Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування пропустив встановлений законом строк для накладення адміністративного стягнення, а також не довів належним чином правомірність прийнятого рішення.

Обставини справи

Т.в.о. начальника ТЦК та СП у грудні 2025 року виніс постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 17 тис. грн.

У постанові зазначалося, що чоловік був визнаний обмежено придатним до військової служби до зміни законодавства та не виконав встановлений законом обов’язок до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. За версією ТЦК, він не звернувся ані до територіального центру комплектування, ані через електронний кабінет для отримання направлення на військово-лікарську комісію, чим порушив законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Не погодившись із притягненням до відповідальності, чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати постанову.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що відповідно до законодавства саме суб’єкт владних повноважень повинен довести правомірність свого рішення. Для притягнення особи до відповідальності за ст. 210-1 КУпАП необхідно встановити та підтвердити всі обставини, які свідчать про наявність правопорушення.

При цьому суд зазначив, що в матеріалах справи відсутні рішення військово-лікарської комісії, рішення ТЦК та СП або наказ чи розпорядження керівника ТЦК щодо проведення медичного огляду позивача. Відповідач таких документів суду також не надав. На думку суду, ці обставини мають значення для оцінки законності притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Водночас суд окремо встановив, що позивач, який раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби, до 5 червня 2025 року самостійно не звернувся до ТЦК та СП або через електронний кабінет для отримання направлення на проходження ВЛК.

Суд визнав, що строки для накладення штрафу були пропущені

Ключовим для вирішення спору став аналіз строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Суд зазначив, що обов’язок пройти повторний медичний огляд був обмежений конкретною датою — до 5 червня 2025 року. Тому правопорушення, пов’язане з невиконанням цього обов’язку, не є триваючим. Саме 5 червня 2025 року суд визначив датою виявлення такого порушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 КУпАП, вчинені в особливий період, може бути накладене протягом трьох місяців з дня їх виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення.

Однак постанову про накладення штрафу ТЦК виніс лише 3 грудня 2025 року. Суд дійшов висновку, що на цей момент тримісячний строк уже сплив, а тому адміністративне стягнення було накладене поза межами строків, установлених законом.

Суд також звернув увагу на порушення процедури

Крім пропуску строків, суд вказав на недоліки під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Зокрема, відповідач не надав доказів того, що при розгляді справи були повністю дотримані вимоги КУпАП щодо з’ясування всіх обставин, які мають значення для прийняття рішення, а також забезпечення процесуальних прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Суд зазначив, що матеріали справи №717/2886/25 не містять належних доказів того, що особі була забезпечена можливість повною мірою реалізувати свої права, зокрема право на захист і правову допомогу. Також не було доведено, що постанова приймалася з урахуванням усіх обставин, які підлягали перевірці під час розгляду справи.

Рішення суду

Кельменецький районний суд Чернівецької області повністю задовольнив позов. Суд скасував постанову ТЦК та СП про накладення штрафу за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та закрив справу про адміністративне правопорушення.

Таким чином, суд дійшов висновку, що постанова про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності була винесена з порушенням вимог законодавства, зокрема після спливу строку для накладення адміністративного стягнення, а відповідач не довів належними доказами правомірність свого рішення.

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