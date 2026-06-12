Україна може отримати ще $690 млн від МВФ: погоджено перегляд програми фінансування

МВФ позитивно оцінив виконання Україною ключових показників програми та погодив на рівні експертів виділення нового траншу.

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Міжнародний валютний фонд та Україна досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

Після затвердження результатів перегляду Радою директорів МВФ Україна зможе отримати черговий транш у розмірі близько 690 млн доларів США (503 млн SDR).

Надання коштів збільшить загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах програми EFF, до 2,2 млрд доларів із передбачених програмою 8,1 млрд доларів.

За підсумками перегляду сторони також погодили оновлений графік реалізації реформ, коригувальні заходи для усунення виявлених відхилень та додаткові зобов’язання у сфері економічної політики, необхідні для подальшого виконання програми.

У МВФ повідомили, що всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня були виконані. Водночас два структурні маяки, заплановані на перший квартал, були реалізовані із затримкою, а ще один не виконано, що стало підставою для перегляду графіка реформ.

У Фонді наголосили, що перспективи української економіки залишаються вкрай невизначеними через триваючу війну, яка продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці країни. Водночас програму EFF наразі повністю забезпечено фінансуванням завдяки значній та стабільній міжнародній підтримці України.

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