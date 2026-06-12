З 10 класу учнів класу розподілятимуть за професіями: як зміниться старша школа з 2027 року

Учням запропонують 10 професійних профілів — від ІТ та медицини до бізнесу, логістики й будівництва.

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Із 2027 року українські старшокласники отримають більше можливостей для раннього професійного самовизначення.

Учні, які вступатимуть до 10 класу, зможуть не лише продовжити навчання за академічним напрямом, а й обрати професійне спрямування, поєднуючи здобуття повної загальної середньої освіти з набуттям практичних навичок у конкретній сфері.

Від ІТ та медицини до аграрної галузі, бізнесу чи дизайну — новий підхід має допомогти школярам краще зрозуміти власні інтереси, ознайомитися з майбутньою професією ще під час навчання у школі та свідоміше планувати подальшу освіту і кар’єру.

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Це один із ключових етапів реформи профільної середньої освіти, який розширює можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії.

Які можливості отримають учні з 2027 року

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між академічним напрямом навчання та профільною середньою освітою за професійним спрямуванням.

Навчання за професійним спрямуванням поєднуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок, необхідних для подальшого професійного розвитку.

Для старшокласників передбачено 10 профілів навчання:

аграрний;

будівельний;

транспортно-логістичний;

інженерно-технологічний;

медичний;

ІТ;

бізнес та адміністрування;

освітньо-гуманітарний;

гостинність та організація подій;

послуги краси та дизайн.

«Нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати. Це важливий крок у реформі середньої освіти, де навчання пов’язане з реальним життям і майбутньою кар’єрою», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

Як буде організоване навчання

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторного і самостійного навчання.

Щороку частка профільного навчання збільшуватиметься. У перший рік учні проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а протягом наступних двох років поступово поглиблюватимуть знання та практичні навички за обраним напрямом.

Понад третину освітньої програми становитимуть профільні освітні компоненти, пов’язані з конкретною сферою діяльності. Ще понад 11% навчального часу відводитиметься на вибіркові дисципліни, які учні зможуть обирати відповідно до власних інтересів та потреб ринку праці.

Чим відрізнятимуться профілі навчання

Співвідношення навчального часу між освітніми компонентами залежатиме від обраного профілю.

Зокрема:

в ІТ-профілі буде збільшено обсяг математики та цифрових технологій;

у медичному профілі — біології та хімії;

у профілі «Бізнес та адміністрування» — математики та іноземної мови.

Водночас загальноосвітні предмети вивчатимуться через професійний контекст.

Наприклад, математика в ІТ-профілі буде пов’язана з алгоритмами та цифровими технологіями, іноземна мова в профілі «Бізнес та адміністрування» — із професійною комунікацією, а окремі теми з біології у транспортно-логістичному профілі — зі здоров’ям водія та питаннями безпеки праці.

Досвід європейських країн

У МОН зазначають, що такий підхід відповідає практикам багатьох європейських держав.

Зокрема, у Фінляндії, Австрії, Німеччині та інших країнах Європейського Союзу професійний напрям є повноцінною складовою старшої школи, а майже кожен другий старшокласник навчається за програмами професійної освіти.

Що отримають випускники після завершення навчання

Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Крім того, вони матимуть можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри.

Після школи випускники зможуть обрати одну з кількох освітніх і професійних траєкторій: продовжити навчання у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти чи розпочати професійну діяльність за обраним напрямом.

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