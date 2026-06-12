С 10 класса учеников будут распределять по профессиональным направлениям: как изменится старшая школа с 2027 года

Ученикам предложат 10 профессиональных профилей — от ИТ и медицины до бизнеса, логистики и строительства.

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С 2027 года украинские старшеклассники получат больше возможностей для раннего профессионального самоопределения.

Ученики, которые будут переходить в 10 класс, смогут не только продолжить обучение по академическому направлению, но и выбрать профессиональное направление, совмещая получение полного общего среднего образования с приобретением практических навыков в конкретной сфере.

От ИТ и медицины до аграрной отрасли, бизнеса или дизайна — новый подход должен помочь школьникам лучше понять собственные интересы, познакомиться с будущей профессией еще во время обучения в школе и более осознанно планировать дальнейшее образование и карьеру.

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению. Это один из ключевых этапов реформы профильного среднего образования, который расширяет возможности учеников в выборе собственной образовательной траектории.

Какие возможности получат ученики с 2027 года

С 1 сентября 2027 года ученики, которые будут переходить в 10 класс, смогут выбирать между академическим направлением обучения и профильным средним образованием по профессиональному направлению.

Обучение по профессиональному направлению будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков, необходимых для дальнейшего профессионального развития.

Для старшеклассников предусмотрено 10 профилей обучения:

аграрный;

строительный;

транспортно-логистический;

инженерно-технологический;

медицинский;

ИТ;

бизнес и администрирование;

образовательно-гуманитарный;

гостеприимство и организация мероприятий;

услуги красоты и дизайн.

«Новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать. Это важный шаг в реформе среднего образования, где обучение связано с реальной жизнью и будущей карьерой», — отметил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Как будет организовано обучение

Обучение будет длиться три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения.

Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться. В первый год ученики будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет постепенно углублять знания и практические навыки по выбранному направлению.

Более трети образовательной программы будут составлять профильные образовательные компоненты, связанные с конкретной сферой деятельности. Еще более 11% учебного времени будет отведено на выборочные дисциплины, которые ученики смогут выбирать в соответствии с собственными интересами и потребностями рынка труда.

Чем будут отличаться профили обучения

Соотношение учебного времени между образовательными компонентами будет зависеть от выбранного профиля.

В частности:

в ИТ-профиле будет увеличен объем математики и цифровых технологий;

в медицинском профиле — биологии и химии;

в профиле «Бизнес и администрирование» — математики и иностранного языка.

В то же время общеобразовательные предметы будут изучаться через профессиональный контекст.

Например, математика в ИТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле «Бизнес и администрирование» — с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле — со здоровьем водителя и вопросами безопасности труда.

Опыт европейских стран

В МОН отмечают, что такой подход соответствует практикам многих европейских государств.

В частности, в Финляндии, Австрии, Германии и других странах Европейского Союза профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы, а почти каждый второй старшеклассник обучается по программам профессионального образования.

Что получат выпускники после завершения обучения

После завершения обучения выпускники будут получать свидетельство о полном общем среднем образовании.

Кроме того, они будут иметь возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.

После школы выпускники смогут выбрать одну из нескольких образовательных и профессиональных траекторий: продолжить обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования либо начать профессиональную деятельность по выбранному направлению.

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