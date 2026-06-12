МВФ вважає, що нинішні комунальні тарифи потрібно переглядати: Україна готує план змін

Чинна система тарифів для населення погіршує фінансовий стан державних енергетичних компаній.

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Україна за технічної підтримки Міжнародного валютного фонду готує дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку. Після запровадження механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств тарифи для населення мають поступово коригуватися.

Так, МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом 8,1 млрд доларів. Після затвердження рішення Виконавчою радою МВФ Україна зможе отримати близько 690 млн доларів, а загальний обсяг виплат за програмою зросте до 2,2 млрд доларів.

МВФ: чинна система тарифів послаблює державні енергокомпанії

Одним із ключових сигналів у заяві стала оцінка ситуації в енергетичному секторі.

У МВФ зазначили, що нині акцент зміщується на реформи, необхідні для підготовки до лібералізації енергетичного ринку. На думку Фонду, чинна система комунальних тарифів для населення та пов'язані з нею спеціальні обов'язки на енергетичному ринку погіршили фінансовий стан державних енергетичних компаній.

У Фонді вважають, що це обмежує ресурси, необхідні для критично важливих інвестицій, ремонтів та відновлення енергетичної інфраструктури.

В Україні готують дорожню карту зміни тарифів

Для вирішення цієї проблеми українська влада за технічної підтримки МВФ готує спеціальну дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку.

У документі мають бути передбачені механізми соціального захисту для вразливих категорій населення.

Після підготовки таких механізмів та на основі затвердженої дорожньої карти тарифи для побутових споживачів, як зазначають у МВФ, мають поступово коригуватися для вирішення фінансових проблем енергетичного сектору та створення умов для залучення інвестицій.

Фонд також наголосив на необхідності посилення незалежності та доброчесності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Які ще вимоги містить програма МВФ

Окрім енергетичних реформ, МВФ звернув увагу на необхідність збільшення внутрішніх доходів бюджету та скорочення тіньової економіки.

Серед узгоджених заходів — скасування звільнення від сплати ПДВ та митних платежів для міжнародних поштових відправлень, боротьба зі зловживаннями трансфертним ціноутворенням, а також реформа спрощеної системи оподаткування.

У Фонді також наголосили на важливості реформування Бюро економічної безпеки та Державної митної служби для протидії ухиленню від сплати податків.

Україна отримає новий транш

У МВФ повідомили, що всі кількісні критерії виконання програми станом на кінець березня були дотримані. Водночас реалізація частини структурних реформ відбувається із затримкою, тому сторони погодили оновлений графік виконання зобов'язань.

Після схвалення результатів перегляду Виконавчою радою МВФ Україна зможе отримати черговий транш у розмірі близько 690 млн доларів.

У Фонді прогнозують, що зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1–1,6% через наслідки війни Росії проти України та зовнішні ризики, які залишаються надзвичайно високими.

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