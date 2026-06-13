Олександр Усик зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі, фото

На оприлюдненому фото Усик і Трамп тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті Білого дому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Фотографію із зустрічі опублікувала у соціальній мережі X помічниця президента США з питань комунікацій Марго Мартін.

На оприлюдненому знімку Усик і Трамп тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті. Фото привернуло увагу користувачів мережі, оскільки композиція кадру нагадує традиційну «битву поглядів», яку боксери проводять перед поєдинками.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком», — зазначила Марго Мартін у підписі до фотографії.

Деталі розмови між українським боксером і президентом США наразі не розголошуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.