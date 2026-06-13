  1. У світі

Олександр Усик зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі, фото

08:12, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На оприлюдненому фото Усик і Трамп тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті Білого дому.
Олександр Усик зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Фотографію із зустрічі опублікувала у соціальній мережі X помічниця президента США з питань комунікацій Марго Мартін.

На оприлюдненому знімку Усик і Трамп тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті. Фото привернуло увагу користувачів мережі, оскільки композиція кадру нагадує традиційну «битву поглядів», яку боксери проводять перед поєдинками.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком», — зазначила Марго Мартін у підписі до фотографії.

Деталі розмови між українським боксером і президентом США наразі не розголошуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Олександр Усик бокс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

ВС: втрата судової справи на окупованій території не є підставою для відмови у новому позові

Верховний Суд роз'яснив, чи може особа повторно звернутися до суду, якщо матеріали попередньої справи залишилися на окупованій території.

SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]