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В Киевской области суд оштрафовал мужчину за унизительные публикации о бывшей девушке в Telegram

09:06, 13 июня 2026
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Мужчину признали виновным в сексуальных домогательствах из-за публикации унизительного контента о несовершеннолетней бывшей девушке в Telegram.
В Киевской области суд оштрафовал мужчину за унизительные публикации о бывшей девушке в Telegram
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Вышгородский районный суд Киевской области привлек к административной ответственности мужчину, который публиковал в Telegram-канале оскорбительные сообщения, стикеры и другой контент сексуального характера в отношении своей бывшей девушки. Суд пришел к выводу, что такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-7 КУоАП, которая устанавливает ответственность за сексуальные домогательства, в частности с использованием электронных коммуникаций.

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Суд установил, что мужчина размещал в общедоступной Telegram-группе унизительные материалы сексуального характера, которые оскорбляли честь и достоинство потерпевшей и создавали для нее унизительную среду. По данным дела, в публикациях использовались ее фото, видео и персональные данные. Потерпевшая сообщила, что из-за этого получала унизительные звонки от посторонних лиц. На момент событий девушка была несовершеннолетней.

Важно, что сам правонарушитель в письменных объяснениях подтвердил факт распространения такого контента и объяснил свои действия желанием развлечься. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП и назначил штраф в размере 1700 грн. Кроме того, с него взыскан судебный сбор в сумме 665,60 грн.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 6 января 2026 года около четырех часов утра мужчина неоднократно размещал в общедоступной Telegram-группе оскорбительные стикеры и сообщения сексуального характера в отношении потерпевшей. Полиция составила в отношении него протокол по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП.

В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетней девушки. Она сообщила, что мужчина публикует унизительные фото, видео и другие материалы о ее дочери, а также распространяет ее персональные данные через Telegram.

В своих объяснениях потерпевшая указала, что оскорбительные посты сексуального характера размещал ее бывший парень. По ее словам, он использовал ее фотографии и видео, а после публикации таких материалов она начала получать унизительные телефонные звонки от других людей. Также потерпевшая и ее мать сообщили, что после их просьб удалить публикации мужчина заявлял, что прекратит это только после получения денежных средств. Суд привел эти объяснения среди доказательств по делу.

Во время проверки правоохранители получили данные, которые свидетельствовали о возможной привязке Telegram-аккаунта, с которого распространялся контент, к номеру телефона мужчины. В материалах дела также указано, что он подтвердил факт распространения контента, который унижал честь и достоинство потерпевшей, объяснив свои действия желанием развлечься.

Среди доказательств суд исследовал протокол об административном правонарушении, заявление матери потерпевшей, объяснения самой потерпевшей и ее матери, рапорт сотрудников полиции, письменные объяснения мужчины, а также скриншоты сообщений из Telegram-канала и переписки сторон.

Позиция суда

Суд напомнил, что ч. 1 ст. 173-7 КУоАП предусматривает ответственность за сексуальные домогательства, то есть умышленное совершение против воли лица оскорбительных или унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально либо невербально, в частности с использованием электронных коммуникаций.

В постановлении также приведено определение сексуальных домогательств из Закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин». Речь идет о действиях сексуального характера, которые унижают достоинство человека и могут создавать для него оскорбительную, враждебную или запугивающую среду.

Суд отдельно обратил внимание, что диспозиция статьи прямо охватывает использование электронных коммуникаций. Поэтому распространение через Telegram оскорбительных и унизительных материалов сексуального характера может образовывать состав данного административного правонарушения.

Оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что мужчина умышленно совершал в отношении потерпевшей оскорбительные и унизительные действия сексуального характера через Telegram, а потому его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП. Вину лица суд признал доказанной.

Что решил суд

Вышгородский районный суд Киевской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-7 КУоАП, и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 1700 грн. Также с него взыскано 665,60 грн судебного сбора.

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