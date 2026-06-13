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На Київщині суд оштрафував чоловіка за принизливі публікації про колишню дівчину в Telegram

09:06, 13 червня 2026
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Чоловіка визнали винним у сексуальних домаганнях через публікацію принизливого контенту про неповнолітню колишню дівчину в Telegram.
На Київщині суд оштрафував чоловіка за принизливі публікації про колишню дівчину в Telegram
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Вишгородський районний суд Київської області притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який публікував у Telegram-каналі образливі дописи, стікери та інший контент сексуального характеру щодо своєї колишньої дівчини. Суд дійшов висновку, що такі дії утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-7 КУпАП, яка встановлює відповідальність за сексуальне домагання, зокрема із використанням електронних комунікацій.

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Суд встановив, що чоловік розміщував у загальнодоступній Telegram-групі принизливі матеріали сексуального характеру, які ображали честь і гідність потерпілої та створювали для неї принизливе середовище. За даними справи, у публікаціях використовувалися її фото, відео та персональні дані. Потерпіла повідомила, що через це отримувала принизливі дзвінки від сторонніх осіб. На момент подій дівчина була неповнолітньою.

Важливо, що сам правопорушник у письмових поясненнях підтвердив факт поширення такого контенту та пояснив свої дії бажанням розважитися. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП і призначив штраф у розмірі 1700 грн. Крім того, з нього стягнуто судовий збір у сумі 665,60 грн.

Обставини справи

Як встановив суд, 6 січня 2026 року близько четвертої години ранку чоловік неодноразово розміщував у загальнодоступній Telegram-групі образливі стікери та дописи сексуального характеру щодо потерпілої. Поліція склала щодо нього протокол за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП.

До правоохоронців звернулася мати неповнолітньої дівчини. Вона повідомила, що чоловік публікує принизливі фото, відео та інші матеріали про її доньку, а також поширює її персональні дані через Telegram.

У своїх поясненнях потерпіла зазначила, що образливі пости сексуального характеру розміщував її колишній хлопець. За її словами, він використовував її фотографії та відео, а після оприлюднення таких матеріалів вона почала отримувати принизливі телефонні дзвінки від інших людей. Також потерпіла та її мати повідомили, що після їхніх прохань видалити публікації чоловік заявляв, що припинить це лише після отримання коштів. Суд навів ці пояснення серед доказів у справі.

Під час перевірки правоохоронці отримали дані, які свідчили про можливу прив'язку Telegram-акаунта, з якого поширювався контент, до номера телефону чоловіка. У матеріалах справи також зазначено, що він підтвердив факт надсилання контенту, який принижував честь і гідність потерпілої, пояснивши свої дії бажанням розважитися.

Серед доказів суд дослідив протокол про адміністративне правопорушення, заяву матері потерпілої, пояснення самої потерпілої та її матері, рапорт працівників поліції, письмові пояснення чоловіка, а також скріншоти повідомлень із Telegram-каналу та листування сторін.

Позиція суду

Суд нагадав, що ч. 1 ст. 173-7 КУпАП передбачає відповідальність за сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти волі особи образливих або принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально чи невербально, зокрема із використанням електронних комунікацій.

У постанові також наведено визначення сексуального домагання із Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Йдеться про дії сексуального характеру, які принижують гідність людини та можуть створювати щодо неї образливе, вороже або залякувальне середовище.

Суд окремо звернув увагу, що диспозиція статті прямо охоплює використання електронних комунікацій. Тому поширення через Telegram образливих та принизливих матеріалів сексуального характеру може утворювати склад цього адміністративного правопорушення.

Оцінивши всі докази у сукупності, суд дійшов висновку, що чоловік умисно вчиняв щодо потерпілої образливі та принизливі дії сексуального характеру через Telegram, а тому його дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП. Вину особи суд визнав доведеною.

Що вирішив суд

Вишгородський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-7 КУпАП, та наклав на нього штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1700 грн. Також з нього стягнуто 665,60 грн судового збору.

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