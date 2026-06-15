Выплата в связи с гибелью военнослужащего: почему одни семьи получают 15 млн, а другие — 2 млн

Государство гарантирует выплаты в случае гибели военнослужащих, однако на практике семьи часто получают отказы и вынуждены обращаться в суды.

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Украинское законодательство гарантирует семьям погибших военнослужащих единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Такая выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №168. Основанием для возникновения права на помощь является дата гибели лица во время действия военного положения, которая указывается в свидетельстве о смерти.

Кто имкет право на выплаты

Право на помощь возникает в случае гибели военнослужащего во время действия военного положения, а также в случае смерти вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой государства, если она наступила не позднее чем через один год после получения соответствующего ранения, контузии, травмы или увечья.

В частности, право на компенсацию имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

лицо, с которым погибший (погибшая) проживали одной семьёй, не находясь в браке, но если этот факт подтверждён судом;

иждивенцы, которые определены согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В то же время, если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ удостоверяется нотариально (за границей — в консульстве Украины).

Обратиться за получением помощи необходимо не позднее трёх лет с даты составления актовой записи о смерти. В случае, если военнослужащий пропал без вести при особых обстоятельствах или был в судебном порядке признан безвестно отсутствующим, а впоследствии решением суда объявлен умершим, обращение за назначением помощи также подаётся не позднее трёх лет с даты составления актовой записи о смерти.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как собрать доказательную базу для компенсаций от государства. Добавим, украинское законодательство предусматривает несколько юридических процедур для подтверждения смерти лица или предоставления ему статуса умершего. Одним из таких механизмов является установление факта смерти в судебном порядке.

Какие документы нужны для оформления компенсации

Члены семьи для получения компенсации должны обратиться в районный (городской) ТЦК независимо от места регистрации и подают:

заявление о выплате единовременной денежной помощи;

документ, удостоверяющий личность;

документ о РНОКПП (идентификационный код) или номер паспорта для лиц, которые отказались от его получения по религиозным убеждениям;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документ, подтверждающий родственные связи с погибшим (умершим) военнослужащим, а именно:

для супруги/супруга — свидетельство о браке;

для ребёнка — свидетельство о рождении;

для родителей — свидетельство о рождении погибшего (умершего);

для лиц, находившихся на иждивении — документ, подтверждающий факт иждивения;

согласие на обработку персональных данных;

справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости либо ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, или полную выписку из информационно-аналитической системы «Учёт сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»;

решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребёнком-сиротой или ребёнком, лишённым родительской опеки (для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего/умершего);

решение суда, вступившее в законную силу и касающееся назначения единовременной денежной помощи (при наличии).

Однако вопросы правовых гарантий и выплат в связи с гибелью военнослужащего нередко становятся предметом судебных споров. В таких случаях суды, как правило, руководствуются уже сформированной и устоявшейся практикой их разрешения.

По состоянию на июнь 2026 года в Государственном реестре судебных решений насчитывается более 500 судебных решений, касающихся споров о назначении единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего. Соответственно, не все из них имеют положительное решение в судах первой или апелляционной инстанций — некоторые дела доходят до Верховного Суда. В целом это свидетельствует о том, что семьи погибших военнослужащих вынуждены доказывать гарантированное право на выплаты в судебном порядке.

Такие споры, как правило, касаются определения круга получателей единовременной денежной помощи, а также установления оснований для её назначения, в частности наличия причинно-следственной связи между гибелью (смертью) военнослужащего и участием в боевых действиях или прохождением военной службы.

Например, рассматривая дело № 440/6725/23, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда пришёл к выводу, что ребёнок погибшего военнослужащего, зачатый при жизни отца и рождённый после его смерти, относится к кругу лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего.

По материалам дела, мать ребёнка обратилась в территориальный центр комплектования с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи с гибелью отца ребёнка. Однако ей отказали, мотивируя это тем, что ребёнок родился уже после смерти военнослужащего. После этого заявительница обжаловала отказ в судебном порядке. Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, указав, что сам факт рождения ребёнка после смерти отца не может быть основанием для лишения его права на долю единовременной денежной помощи. Верховный Суд согласился с этим подходом и подтвердил, что такая помощь носит компенсационный характер и направлена на поддержку членов семьи погибшего.

Суд подчеркнул, что исключение ребёнка из круга получателей только из-за даты его рождения противоречит содержанию и цели закона о социальной защите военнослужащих.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении от 29 мая 2026 года по делу № 300/1031/25 Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел спор о выплате единовременной денежной помощи матери умершего военнослужащего, которой было назначено 2 013 000 грн вместо 15 млн грн.

Суд напомнил, что по постановлению Кабинета Министров Украины № 168 единовременная помощь в размере 15 млн грн выплачивается семьям погибших военнослужащих и распределяется равными частями между всеми получателями, определёнными статьёй 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Такая выплата предусмотрена в случае смерти военнослужащего вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при защите Родины в период действия военного положения, если смерть наступила не позднее чем через один год после получения соответствующего повреждения. В случае смерти военнослужащего по другим причинам, в частности вследствие заболевания, применяется иной размер единовременной денежной помощи — в данном случае 2 013 000 грн.

15 миллионов или втрое меньше: Большая Палата рассмотрит ключевую разницу в компенсациях семьям военнослужащих

Добавим, что право на выплату в размере 15 млн грн в соответствии с Постановлением КМУ №168 формально возникает в случае гибели военнослужащего. Вместе с тем спорной остается ситуация, когда смерть наступила не вследствие боевого ранения, а из-за заболевания, которое могло развиться во время выполнения обязанностей по защите Родины.

В таких случаях посмертная военно-врачебная комиссия может прийти к одному из двух выводов: что смерть связана с прохождением военной службы либо что смерть связана с защитой Родины.

Первый вывод, как правило, дает право только на выплату, предусмотренную Постановлением КМУ №975, в размере 750-кратного прожиточного минимума. В свою очередь, формулировка о связи смерти с защитой Родины может стать основанием для получения выплаты в размере 15 млн грн в соответствии с Постановлением КМУ №168.

Разница между этими двумя формулировками может составлять несколько миллионов гривен, что напрямую влияет на права семей погибших военнослужащих.

В настоящее время комиссии, принимающие решения о назначении выплат, преимущественно исходят из позиции, что в случаях смерти вследствие заболевания оснований для выплаты 15 млн грн нет. Вместе с тем судебная практика свидетельствует о наличии дискуссии относительно такого подхода: правовая позиция, автоматически исключающая право на 15 млн грн в случае смерти от заболевания, остается спорной и требует дальнейшего пересмотра.

С целью формирования единого подхода Кассационный административный суд передал спорные вопросы относительно различия между выплатами по Постановлению №975 (в размере 750 прожиточных минимумов) и выплатой 15 млн грн по Постановлению №168 на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. Решение по этому вопросу будет иметь важное значение для дальнейшей судебной практики по аналогичным спорам.

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