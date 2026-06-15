В Виннице иностранец обучался в колледже, который не имел лицензии: ВС обязал учебное заведение вернуть деньги за обучение

Верховный Суд подтвердил, что учебное заведение не имеет права заключать договор о подготовке иностранца без соответствующей лицензии, а средства, уплаченные по такому договору, подлежат возврату.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос лицензирования образовательной деятельности имеет принципиальное значение для защиты прав соискателей образования. Особенно это касается иностранцев и лиц без гражданства, поскольку отсутствие у учебного заведения необходимых разрешительных документов может поставить под сомнение возможность получения документа об образовании даже после нескольких лет обучения.

В деле № 127/3206/25 от 8 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор о действительности договоров о предоставлении образовательных услуг, заключённых с гражданином Казахстана, и последствиях отсутствия у учебного заведения лицензии на подготовку иностранцев по соответствующей специальности.

Обстоятельства дела

Гражданин Республики Казахстан в 2021 году поступил в Винницкий транспортный колледж по специальности «Лесное хозяйство».

Его мать как законный представитель заключила с учебным заведением договор о предоставлении образовательных услуг, а со студентом был заключён договор о подготовке специалиста. За весь период обучения мать студента уплатила 42 300 грн.

При поступлении истцы были уверены, что учебное заведение имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления образовательной деятельности. Однако в 2024 году им стало известно, что колледж не имеет лицензии на подготовку иностранцев и лиц без гражданства по данной специальности, а потому не может выдать студенту диплом о профессиональном предвысшем образовании.

В дальнейшем Министерство образования и науки Украины подтвердило, что у учебного заведения отсутствует лицензия на подготовку иностранцев и лиц без гражданства по соответствующей специальности.

Истцы обратились в суд с требованиями о признании недействительными договоров о предоставлении образовательных услуг и подготовке специалиста, возврате уплаченных средств и возмещении морального вреда.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что студент мог получить диплом в случае приобретения гражданства Украины во время обучения, а его отчисление было связано с невыполнением учебного плана.

Апелляционный суд не согласился с таким подходом, признал договоры недействительными, взыскал в пользу матери студента 42 300 грн стоимости обучения и 10 000 грн морального вреда в пользу студента.

Колледж обжаловал это решение в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что частью первой статьи 227 ГК Украины предусмотрено, что сделка юридического лица, совершённая им без соответствующего разрешения (лицензии), может быть признана судом недействительной.

ВС отдельно подчеркнул, что наличие оснований для признания договора недействительным должно устанавливаться судом именно на момент его заключения.

То есть недействительность договора должна существовать в момент его заключения, а не возникать вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших на основании заключённого договора. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших на основании оспариваемого договора, не является основанием для признания его недействительным.

Суд указал, что поскольку колледж не доказал наличие лицензии на подготовку иностранцев по соответствующей специальности на момент заключения договоров, апелляционный суд обоснованно признал эти договоры недействительными на основании части первой статьи 227 ГК Украины.

Также ВС отметил, что суд апелляционной инстанции правильно отклонил доводы ответчика о том, что студент мог получить диплом, приобретя гражданство Украины во время обучения, поскольку условия оспариваемых договоров не предусматривали обязанности соискателя образования подать в Винницкий транспортный профессиональный колледж заявление о приобретении гражданства Украины.

Верховный Суд отклонил доводы колледжа относительно отчисления студента, указав, что эти обстоятельства не влияют на вывод о недействительности договоров из-за отсутствия необходимой лицензии.

Относительно последствий недействительности договоров Суд напомнил, что недействительная сделка не создаёт юридических последствий, кроме тех, которые связаны с её недействительностью. В случае недействительности сделки каждая из сторон обязана вернуть другой стороне в натуре всё полученное по такой сделке.

Таким образом, ВС указал, что апелляционный суд обоснованно взыскал с колледжа 42 300 грн, уплаченных за обучение по договорам, признанным недействительными, в соответствии со статьёй 216 ГК Украины.

Относительно морального вреда Верховный Суд отметил, что его возмещение возможно при наличии вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины причинителя вреда.

Суд согласился с выводом апелляционного суда о взыскании в пользу студента 10 000 грн морального вреда, поскольку он был причинён сокрытием колледжем отсутствия лицензии на подготовку иностранцев и заключением договоров, которые впоследствии были признаны недействительными.

Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда, которым договоры о предоставлении образовательных услуг и подготовке специалиста были признаны недействительными из-за отсутствия у колледжа лицензии на подготовку иностранцев по соответствующей специальности.

Спор является показательным для практики применения статьи 227 ГК Украины, предусматривающей возможность признания недействительной сделки юридического лица, совершённой без необходимого разрешения или лицензии. Верховный Суд фактически подтвердил, что отсутствие лицензии оценивается именно на момент заключения договора, а не с учётом последующих обстоятельств или предположений о возможном устранении таких препятствий в будущем.

Дополнительно можно ознакомиться с другим делом о том, как студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении, в материале «Судебно-юридической газеты».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.