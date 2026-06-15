Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК

Является ли отказ от повестки преступлением, если военнообязанный оспаривает свое состояние здоровья.

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Может ли военнообязанный считаться уклоняющимся от мобилизации, если государственный орган нарушил процедуру определения его пригодности к службе? Верховный Суд в составе Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда принял постановление, формирующее подход к рассмотрению дел по статье 336 УК Украины.

Конфликт между государственным долгом защиты Родины и индивидуальным правом на справедливое медицинское обследование часто приводит к судебным ошибкам. Постановление Верховного Суда от 26 мая 2026 года по делу № 537/2092/24 разграничило законный призыв от принуждения на основании противоправных решений государственных органов.

Обвиняемый состоял на воинском учете и по заключению ВЛК от 19 февраля 2024 года был признан пригодным к службе. В тот же день он в присутствии свидетелей отказался от получения повестки с требованием о необходимости явиться для отправки в воинскую часть.

В дальнейшем мужчина не явился в пункт сбора, что стало основанием для открытия дела по ст. 336 УК. Крюковский районный суд г. Кременчуга признал его виновным и назначил наказание — 3 года лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, утверждая, что несогласие с ВЛК не освобождает от обязанности явиться по вызову.

Обвиняемый в обоснование своих требований об отмене приговора указал, что судами первой и апелляционной инстанций не была дана надлежащая оценка его непригодности к военной службе в связи с наличием заболеваний, в частности бронхиальной астмы, артериальной гипертензии, болезни щитовидной железы и патологий позвоночника. Эти обстоятельства подтверждаются картами обследования и медицинского осмотра военно-врачебной комиссии от 22 июня 2023 года и 17 ноября 2023 года.

Защита предоставила суду доказательство — решение Полтавского окружного административного суда от 22 января 2025 года, которым постановление ВЛК о пригодности было отменено из-за нарушения Положения № 402.

Апелляционный суд ошибочно посчитал это нерешающим фактором, поскольку отмена произошла позже даты неявки по повестке. Однако Верховный Суд указал, что отмена заключения ВЛК фактически признает его недействительным с момента издания, что полностью меняет статус лица в момент инкриминируемого преступления.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд провел анализ положений законодательства, в частности ст. 17 Закона Украины «Об обороне Украины» и ст. 22 Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

ВС подчеркнул, что мобилизации подлежат исключительно граждане, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Соответственно, лица, признанные непригодными, не могут быть объектом мобилизационной обязанности.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, может быть только лицо, которое одновременно:

является гражданином Украины в возрасте от 18 до 60 лет;

признано пригодным к военной службе по состоянию здоровья;

не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

В связи с тем, что решением административного суда предыдущее заключение военно-врачебной комиссии о пригодности обвиняемого было отменено, он фактически утратил признаки субъекта преступления.

Отсутствие надлежащего субъекта исключает наличие состава уголовного правонарушения в целом.

Преюдициальное значение судебного решения и конституционные гарантии

Суд также сослался на положения ст. 90 УПК Украины, согласно которым решение суда, вступившее в законную силу и устанавливающее юридически значимые обстоятельства, имеет преюдициальное значение для уголовного производства.

Поскольку административным судом было установлено нарушение процедуры проведения медицинского осмотра и требований ст. 19 Конституции Украины относительно действий органов государственной власти исключительно в пределах полномочий, это исключает правомерность выводов, положенных в основу обвинения.

Верховный Суд дополнительно подчеркнул, что в соответствии со ст. 3 Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются высшей социальной ценностью, а органы государственной власти, включая ТЦК и ВЛК, обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены законом.

Решение подчеркивает важность соблюдения процедуры ВЛК и приоритетность решений административных судов относительно пригодности/непригодности к службе при рассмотрении уголовных дел по ст. 336 УК.

Если заключение ВЛК вынесено с нарушениями (неполное обследование, игнорирование диагнозов, отсутствие необходимых специалистов и т. п.), его необходимо обжаловать в окружном административном суде. Это не просто защита здоровья, а действенный юридический инструмент, который может снять уголовные риски.

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