Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації через порушення ВЛК

Чи є відмова від повістки злочином, якщо військовозобов’язаний оскаржує свій стан здоров’я.

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Чи може військовозобов’язаний вважатися таким, що ухиляється від мобілізації, якщо державний орган порушив процедуру визначення його придатності до служби? Верховний Суд у складі Першої судової палати Касаційного кримінального суду ухвалив постанову, яка формує підхід до розгляду справ за статтею 336 КК України.

Конфлікт між державним обов’язком захисту Батьківщини та індивідуальним правом на справедливе медичне обстеження часто призводить до судових помилок. Постанова Верховного Суду від 26 травня 2026 року у справі № 537/2092/24 розмежувала законний призов від примусу на підставі протиправних рішень державних органів.

Обвинувачений перебував на військовому обліку і за висновком ВЛК від 19 лютого 2024 року був визнаний придатним до служби. Того ж дня він у присутності свідків відмовився від отримання повістки з вимогою про необхідність з’явитися для відправки у військову частину.

Надалі чоловік не з’явився до пункту збору, що стало підставою для відкриття справи за ст. 336 КК. Крюківський районний суд м. Кременчука визнав його винним і призначив покарання — 3 роки позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок без змін, стверджуючи, що незгода з ВЛК не звільняє від обов’язку з’явитися за викликом.

Обвинувачений на обґрунтування своїх вимог про скасування вироку зазначив, що судами першої та апеляційної інстанцій не надано належної оцінки його щодо непридатності до військової служби у зв’язку з наявністю захворювань, зокрема бронхіальної астми, артеріальної гіпертензії, хвороби щитоподібної залози та патологій хребта. Ці обставини підтверджуються картками обстеження та медичного огляду військово-лікарської комісії від 22 червня 2023 року та 17 листопада 2023 року.

Захист надав суду доказ — рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 22 січня 2025 року, яким постанову ВЛК про придатність було скасовано через порушення Положення № 402.

Апеляційний суд помилково вважав це невирішальним фактором, оскільки скасування відбулося пізніше за дату неявки за повісткою. Проте Верховний Суд вказав, що скасування висновку ВЛК фактично визнає його недійсним з моменту видання, що повністю змінює статус особи в момент інкримінованого злочину.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд провів аналіз положень законодавства, зокрема ст. 17 Закону України «Про оборону України» та ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

ВС наголосив, що мобілізації підлягають виключно громадяни, які є придатними до військової служби за станом здоров’я. Відповідно, особи, визнані непридатними, не можуть бути об’єктом мобілізаційного обов’язку.

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 336 КК України, може бути лише особа, яка одночасно:

є громадянином України віком від 18 до 60 років;

визнана придатною до військової служби за станом здоров’я;

не має законних підстав для відстрочки або звільнення від призову.

У зв’язку з тим, що рішенням адміністративного суду попередній висновок військово-лікарської комісії про придатність обвинуваченого було скасовано, він фактично втратив ознаки суб’єкта злочину.

Відсутність належного суб’єкта виключає наявність складу кримінального правопорушення в цілому.

Преюдиціальне значення судового рішення та конституційні гарантії

Суд також послався на положення ст. 90 КПК України, відповідно до яких рішення суду, що набрало законної сили та встановлює юридично значимі обставини, має преюдиціальне значення для кримінального провадження.

Оскільки адміністративним судом було встановлено порушення процедури проведення медичного огляду та вимог ст. 19 Конституції України щодо дій органів державної влади виключно в межах повноважень, це виключає правомірність висновків, покладених в основу обвинувачення.

Верховний Суд додатково підкреслив, що відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя та здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю, а органи державної влади, включно з ТЦК та ВЛК, зобов’язані діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом.

Рішення підкреслює важливість дотримання процедури ВЛК та пріоритетність рішень адміністративних судів щодо придатності/непридатності до служби при розгляді кримінальних справ за ст. 336 КК.

Якщо висновок ВЛК винесено з порушеннями (неповне обстеження, ігнорування діагнозів, відсутність необхідних спеціалістів тощо) — необхідно оскаржувати його в окружному адміністративному суді. Це не просто боротьба за здоров’я, а дієвий юридичний інструмент, який може зняти кримінальні ризики.

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