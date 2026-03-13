Понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС — у яких країнах

У 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, що на 14% менше, ніж у 2024 році.

Понад 4 мільйони 380 тисяч громадян України, які виїхали за кордон через війну, перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська з посиланням на дані статистичної служби ЄС Eurostat.

Найбільше українців із таким статусом проживають у:

Німеччині — 1 260 230 осіб,

Польщі — 965 990,

Чехії — 397 185.

Найвищі показники кількості осіб під тимчасовим захистом на тисячу жителів зафіксовано у Чехії (36,4), Польщі (26,5) та Словаччині (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,7 на тисячу жителів.

За даними Eurostat, протягом 2025 року країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, що на 14% менше порівняно з 2024 роком. При цьому станом на кінець січня 2026 року кількість українців із таким статусом у ЄС зросла на 23 110 осіб порівняно з кінцем грудня 2025 року.

Ілона Гавронська зазначила, що ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення додому, залишається безпекова ситуація.

Водночас Україна вже зараз готується до можливих змін у контексті потенційного завершення дії тимчасового захисту в березні 2027 року та перебуває у постійному контакті з європейськими інституціями.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з європейськими інституціями та разом із міжнародними партнерами напрацьовуємо стратегічні рамки реагування на можливі зміни. Водночас для України принципово важливо, щоб до наших громадян у країнах ЄС ставилися з гідністю. Наше спільне завдання – створити умови, за яких українці зможуть реалізовувати свій потенціал, зберігаючи можливість ухвалювати поінформоване рішення щодо повернення та реінтеграції в Україні», – зазначила Ілона Гавронська.

Як кажуть у Мінсоцполітики, у цьому контексті триває робота над створенням інструментів для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном та підготовки до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів та просторів єдності, а також запуск цифрової платформи, яка забезпечить українцям за кордоном доступ до перевіреної інформації.

