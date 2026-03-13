Более 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС — в каких странах

Более 4 миллионов 380 тысяч граждан Украины, которые выехали за границу из-за войны, находятся под временной защитой в странах Европейского Союза. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat.

Больше всего украинцев с таким статусом проживают в:

Германии — 1 260 230 человек,

Польше — 965 990,

Чехии — 397 185.

Самые высокие показатели количества лиц под временной защитой на тысячу жителей зафиксированы в Чехии (36,4), Польше (26,5) и Словакии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,7 на тысячу жителей.

По данным Eurostat, в течение 2025 года страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом. При этом по состоянию на конец января 2026 года количество украинцев с таким статусом в ЕС выросло на 23 110 человек по сравнению с концом декабря 2025 года.

Илона Гавронская отметила, что ключевым фактором, который влияет на решение украинцев о возвращении домой, остается ситуация с безопасностью.

В то же время Украина уже сейчас готовится к возможным изменениям в контексте потенциального завершения действия временной защиты в марте 2027 года и находится в постоянном контакте с европейскими институциями.

«Мы находимся в постоянном контакте с европейскими институциями и вместе с международными партнерами вырабатываем стратегические рамки реагирования на возможные изменения. В то же время для Украины принципиально важно, чтобы к нашим гражданам в странах ЕС относились с достоинством. Наша общая задача — создать условия, при которых украинцы смогут реализовывать свой потенциал, сохраняя возможность принимать информированное решение о возвращении и реинтеграции в Украине», — отметила Илона Гавронская.

Как сообщают в Минсоцполитики, в этом контексте продолжается работа над созданием инструментов для поддержания связи с гражданами за рубежом и подготовки к возможному возвращению. В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытии Центров и пространств единства, а также запуске цифровой платформы, которая обеспечит украинцам за рубежом доступ к проверенной информации.

