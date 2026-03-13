  1. В Украине

Более 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС — в каких странах

19:40, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2025 году страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, что на 14% меньше, чем в 2024 году.
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 4 миллионов 380 тысяч граждан Украины, которые выехали за границу из-за войны, находятся под временной защитой в странах Европейского Союза. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Больше всего украинцев с таким статусом проживают в:

  • Германии — 1 260 230 человек,
  • Польше — 965 990,
  • Чехии — 397 185.

Самые высокие показатели количества лиц под временной защитой на тысячу жителей зафиксированы в Чехии (36,4), Польше (26,5) и Словакии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,7 на тысячу жителей.

По данным Eurostat, в течение 2025 года страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом. При этом по состоянию на конец января 2026 года количество украинцев с таким статусом в ЕС выросло на 23 110 человек по сравнению с концом декабря 2025 года.

Илона Гавронская отметила, что ключевым фактором, который влияет на решение украинцев о возвращении домой, остается ситуация с безопасностью.

В то же время Украина уже сейчас готовится к возможным изменениям в контексте потенциального завершения действия временной защиты в марте 2027 года и находится в постоянном контакте с европейскими институциями.

«Мы находимся в постоянном контакте с европейскими институциями и вместе с международными партнерами вырабатываем стратегические рамки реагирования на возможные изменения. В то же время для Украины принципиально важно, чтобы к нашим гражданам в странах ЕС относились с достоинством. Наша общая задача — создать условия, при которых украинцы смогут реализовывать свой потенциал, сохраняя возможность принимать информированное решение о возвращении и реинтеграции в Украине», — отметила Илона Гавронская.

Как сообщают в Минсоцполитики, в этом контексте продолжается работа над созданием инструментов для поддержания связи с гражданами за рубежом и подготовки к возможному возвращению. В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытии Центров и пространств единства, а также запуске цифровой платформы, которая обеспечит украинцам за рубежом доступ к проверенной информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина беженец война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]