Amazon може постати перед судом в Італії через податкову справу на 1 мільярд євро

Компанію підозрюють у можливому ухиленні від сплати ПДВ через продажі на платформі Marketplace.

Прокурори в Мілані вимагають відкрити кримінальний процес проти компанії Amazon та чотирьох її топменеджерів через підозру в ухиленні від податків на суму понад 1 мільярд євро. Про це повідомляє Barron's.

Розслідування стосується періоду 2019–2021 років — часу, коли в Європі змінювали правила оподаткування онлайн-торгівлі.

За версією слідства, Amazon:

не передала або передала не повністю інформацію про продавців із країн поза ЄС;

не надала повних даних про товари, що імпортувалися і продавалися через платформу Marketplace.

Прокурори вважають, що через це податкові органи могли отримати неповну інформацію, а компанія — уникнути сплати податку на додану вартість (ПДВ).

В Італії ще у 2019 році ухвалили закон, за яким онлайн-платформи відповідають за ПДВ із товарів, що продаються з-за меж Євросоюзу. Це було частиною підготовки до масштабної податкової реформи в ЄС, яка почала діяти у 2021 році і змінила правила для електронної комерції.

У грудні Amazon заявила, що досягла домовленості з податковою службою Італії щодо ПДВ, який компанія мала сплатити від імені сторонніх продавців.

Точну суму компанія не назвала. Водночас італійські медіа повідомляли, що йдеться про понад 500 мільйонів євро (приблизно $575 млн).

Однак ця домовленість не зупинила прокуратуру від спроби відкрити кримінальну справу.

У компанії заявили, що будуть оскаржувати будь-які обвинувачення. Amazon наголосила, що входить до 50 найбільших платників податків в Італії.

Також у компанії попередили: непередбачувані правила та довгі судові процеси можуть погіршити бізнес-клімат у країні. Водночас у корпорації підкреслили, що виконують свої податкові зобов’язання.

Поки що прокурори лише подали запит на суд. Остаточне рішення має ухвалити суддя — саме він визначить, чи розглядатимуть справу в суді.

