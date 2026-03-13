Amazon может предстать перед судом в Италии по налоговому делу на 1 миллиард евро

19:19, 13 марта 2026
Компанию подозревают в возможном уклонении от уплаты НДС через продажи на платформе Marketplace.
Прокуроры в Милане требуют открыть уголовный процесс против компании Amazon и четырех ее топ-менеджеров из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 миллиарда евро. Об этом сообщает Barron's.

Расследование касается периода 2019–2021 годов — времени, когда в Европе менялись правила налогообложения онлайн-торговли.

По версии следствия, Amazon:

  • не передала или передала не полностью информацию о продавцах из стран вне ЕС;
  • не предоставила полных данных о товарах, которые импортировались и продавались через платформу Marketplace.

Прокуроры считают, что из-за этого налоговые органы могли получить неполную информацию, а компания — избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

В Италии еще в 2019 году приняли закон, согласно которому онлайн-платформы отвечают за НДС с товаров, которые продаются из-за пределов Евросоюза. Это было частью подготовки к масштабной налоговой реформе в ЕС, которая начала действовать в 2021 году и изменила правила для электронной коммерции.

В декабре Amazon заявила, что достигла договоренности с налоговой службой Италии по поводу НДС, который компания должна была уплатить от имени сторонних продавцов.

Точную сумму компания не назвала. В то же время итальянские медиа сообщали, что речь идет о более чем 500 миллионах евро (примерно $575 млн).

Однако эта договоренность не остановила прокуратуру от попытки открыть уголовное дело.

В компании заявили, что будут оспаривать любые обвинения. Amazon подчеркнула, что входит в число 50 крупнейших налогоплательщиков в Италии.

Также в компании предупредили: непредсказуемые правила и долгие судебные процессы могут ухудшить бизнес-климат в стране. В то же время в корпорации подчеркнули, что выполняют свои налоговые обязательства.

Пока что прокуроры лишь подали запрос в суд. Окончательное решение должен принять судья — именно он определит, будет ли дело рассматриваться в суде.

