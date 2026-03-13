НБУ провів операції з підкріплення банків готівковою валютою

У Нацбанку заявили, що дефіциту готівкової іноземної валюти в банківській системі немає.

Національний банк України оприлюднив результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Згідно з повідомленням регулятора, оголошений обсяг операцій становив 100 млн доларів США та 50 млн євро. У торгах взяв участь один банк, який подав заявки на 30 млн доларів і 20 млн євро. Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

У НБУ зазначили, що протягом 9-13 березня пропозиція готівкової валюти в межах відповідних операцій значно перевищувала фактичний попит з боку банків. Це, за даними регулятора, свідчить про відсутність дефіциту готівкової іноземної валюти.

Нацбанк заявив, що й надалі готовий підтримувати банки у забезпеченні їхніх кас готівковою валютою. Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Рішення про проведення цих операцій регулятор ухвалив 6 березня превентивно, щоб за потреби підтримати готівкову валютну ліквідність банків на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанк на території Угорщина. У НБУ наголосили, що ці операції жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

