  1. В Украине

НБУ провел операции по пополнению банков наличной валютой

19:56, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Нацбанке заявили, что дефицита наличной иностранной валюты в банковской системе нет.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по пополнению касс банков наличной иностранной валютой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно сообщению регулятора, объявленный объем операций составил 100 млн долларов США и 50 млн евро. В торгах принял участие один банк, который подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

В НБУ отметили, что в течение 9-13 марта предложение наличной валюты в рамках соответствующих операций значительно превышало фактический спрос со стороны банков. Это, по данным регулятора, свидетельствует об отсутствии дефицита наличной иностранной валюты.

Нацбанк заявил, что и в дальнейшем готов поддерживать банки в обеспечении их касс наличной валютой. Частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Решение о проведении этих операций регулятор принял 6 марта превентивно, чтобы при необходимости поддержать наличную валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии. В НБУ подчеркнули, что эти операции никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ валюта банк

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]