НБУ провел операции по пополнению банков наличной валютой
Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по пополнению касс банков наличной иностранной валютой.
Согласно сообщению регулятора, объявленный объем операций составил 100 млн долларов США и 50 млн евро. В торгах принял участие один банк, который подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
В НБУ отметили, что в течение 9-13 марта предложение наличной валюты в рамках соответствующих операций значительно превышало фактический спрос со стороны банков. Это, по данным регулятора, свидетельствует об отсутствии дефицита наличной иностранной валюты.
Нацбанк заявил, что и в дальнейшем готов поддерживать банки в обеспечении их касс наличной валютой. Частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Решение о проведении этих операций регулятор принял 6 марта превентивно, чтобы при необходимости поддержать наличную валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии. В НБУ подчеркнули, что эти операции никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.
