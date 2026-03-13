НБУ провел операции по пополнению банков наличной валютой

В Нацбанке заявили, что дефицита наличной иностранной валюты в банковской системе нет.

Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по пополнению касс банков наличной иностранной валютой.

Согласно сообщению регулятора, объявленный объем операций составил 100 млн долларов США и 50 млн евро. В торгах принял участие один банк, который подал заявки на 30 млн долларов и 20 млн евро. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

В НБУ отметили, что в течение 9-13 марта предложение наличной валюты в рамках соответствующих операций значительно превышало фактический спрос со стороны банков. Это, по данным регулятора, свидетельствует об отсутствии дефицита наличной иностранной валюты.

Нацбанк заявил, что и в дальнейшем готов поддерживать банки в обеспечении их касс наличной валютой. Частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Решение о проведении этих операций регулятор принял 6 марта превентивно, чтобы при необходимости поддержать наличную валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии. В НБУ подчеркнули, что эти операции никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

