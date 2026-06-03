Венгрия назвала условие для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт готов разблокировать первый этап переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, если Киев выполнит договоренности о расширении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, включая языковые и образовательные гарантии.

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Украина и Венгрия договорились о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав около 100 тысяч представителей венгерского национального меньшинства. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, Украина согласилась восстановить систему школ для национальных меньшинств, а также расширить использование венгерского языка в населённых пунктах, где венгры составляют более 10% населения.

Мадьяр отметил, что переговоры между странами продолжались три недели. Он также заявил, что в случае внесения Украиной соответствующих изменений правительство Венгрии согласится на открытие первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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