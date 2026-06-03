Угорщина назвала умову для розблокування переговорів про вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати перший етап переговорів про вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ виконає домовленості щодо розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті, включно з мовними та освітніми гарантіями.

Фото: indexvas.hu

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Україна та Угорщина домовилися про розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав близько 100 тисяч представників угорської національної меншини. Про це повідомив прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

За його словами, Україна погодилася відновити систему шкіл для національних меншин, а також розширити використання угорської мови у населених пунктах, де угорці становлять понад 10% населення.

Мадяр зазначив, що переговори між країнами тривали три тижні. Він також заявив, що у разі внесення Україною відповідних змін уряд Угорщини погодиться на відкриття першого етапу переговорів про вступ України до ЄС.

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