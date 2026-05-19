530 ФОПів і 38,6 млн гривень несплачених податків – БЕБ провело обшуки в мережі секонд-хендів EconomClass

Детективи БЕБ розслідують можливу схему дроблення бізнесу через сотні ФОПів у сфері секонд-хенду.

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки в межах розслідування щодо ймовірного ухилення від сплати податків у мережі магазинів секонд-хенду EconomClass.

Як повідомили в БЕБ, власників бізнесу підозрюють в організації схеми ухилення від оподаткування на суму понад 38 млн грн.

За даними слідства, масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Щоб мінімізувати податкові зобов’язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на більш ніж 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету оцінюються у понад 38,6 млн грн.

Слідчі встановили, що фактично мережа секонд-хендів діяла як єдина компанія з централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Водночас офіційні продажі товарів здійснювалися через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення встановлених лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх і надалі використовували для розподілу бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що у 2023–2025 роках до реалізації схеми були залучені 23 ФОПи, через які здійснювалися фінансові операції на суму понад 231 млн грн. За попередніми розрахунками, внаслідок таких дій державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей — за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів, а також у приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилучених матеріалів — носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває.

