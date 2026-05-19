  1. В Україні

530 ФОПів і 38,6 млн гривень несплачених податків – БЕБ провело обшуки в мережі секонд-хендів EconomClass

20:40, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детективи БЕБ розслідують можливу схему дроблення бізнесу через сотні ФОПів у сфері секонд-хенду.
530 ФОПів і 38,6 млн гривень несплачених податків – БЕБ провело обшуки в мережі секонд-хендів EconomClass
Фото: esbu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки в межах розслідування щодо ймовірного ухилення від сплати податків у мережі магазинів секонд-хенду EconomClass.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в БЕБ, власників бізнесу підозрюють в організації схеми ухилення від оподаткування на суму понад 38 млн грн.

За даними слідства, масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Щоб мінімізувати податкові зобов’язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на більш ніж 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету оцінюються у понад 38,6 млн грн.

Слідчі встановили, що фактично мережа секонд-хендів діяла як єдина компанія з централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Водночас офіційні продажі товарів здійснювалися через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення встановлених лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх і надалі використовували для розподілу бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що у 2023–2025 роках до реалізації схеми були залучені 23 ФОПи, через які здійснювалися фінансові операції на суму понад 231 млн грн. За попередніми розрахунками, внаслідок таких дій державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей — за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів, а також у приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилучених матеріалів — носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова обшук ФОП бюро економічної безпеки податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]