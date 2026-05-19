530 ФЛП и 38,6 млн гривен невыплаченных налогов — БЭБ провело обыски в сети секонд-хендов EconomClass

Детективы БЭБ расследуют возможную схему дробления бизнеса через сотни ФЛП в сфере секонд-хенда.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски в рамках расследования по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов в сети магазинов секонд-хенда EconomClass.

Как сообщили в БЭБ, владельцев бизнеса подозревают в организации схемы уклонения от налогообложения на сумму более 38 млн грн.

По данным следствия, масштабную схему дробления бизнеса в сфере розничной торговли секонд-хендом раскрыли детективы Главного подразделения детективов БЭБ. Чтобы минимизировать налоговые обязательства, деятельность сети магазинов оформляли на более чем 530 подконтрольных физических лиц-предпринимателей, работавших по упрощенной системе налогообложения. Ориентировочные потери бюджета оцениваются в более чем 38,6 млн грн.

Следователи установили, что фактически сеть секонд-хендов действовала как единая компания с централизованным управлением и общим контролем финансово-хозяйственной деятельности.

В то же время официальные продажи товаров осуществлялись через десятки ФЛП, зарегистрированных в разных регионах Украины. После превышения установленных лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как того требует закон. Вместо этого их и дальше использовали для распределения бизнеса и уменьшения налоговой нагрузки.

Аналитики установили, что в 2023–2025 годах к реализации схемы были привлечены 23 индивидуальных предпринимателя, через которых осуществлялись финансовые операции на сумму более 231 млн грн. По предварительным расчетам, в результате таких действий государственный бюджет мог недополучить более 38,6 млн грн налога на добавленную стоимость.

Детективы БЭБ провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей — по местам ведения хозяйственной деятельности, проживания фигурантов, а также в помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.

Среди изъятых материалов — носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024–2026 годы, которые могут свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.

Досудебное расследование продолжается.

