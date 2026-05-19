В Украине предлагают ввести обязательную видеофиксацию всех нотариальных действий

Предлагается законодательно закрепить обязательную запись всех нотариальных действий с фиксацией участников процесса.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция №41/009925-26еп о введении обязательной видеофиксации нотариальных действий в Украине. Обращение адресовано Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров.

Автор инициативы просит на законодательном уровне ввести обязательную видеофиксацию всех нотариальных действий с целью защиты прав граждан, повышения прозрачности нотариальной деятельности и предотвращения возможных злоупотреблений.

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство не предусматривает обязательной видеофиксации при совершении нотариальных действий, что, по мнению автора, создает ряд рисков. Среди них — сложность подтверждения добровольности подписания документов, возможные случаи давления на участников сделок, затруднение доказывания обстоятельств в судебных делах, а также потенциальные манипуляции с документами и объяснениями сторон.

Отдельно указывается, что отсутствие видеозаписи делает невозможной полноценную проверку действий нотариуса и поведения участников нотариальных процедур.

Среди предложенных изменений — внесение поправок в Закон Украины «О нотариате», которые будут предусматривать обязательную видеофиксацию всех нотариальных действий и хранение записей в защищенном электронном реестре.

Также предлагается установить минимальный срок хранения видеозаписей не менее пяти лет и определить порядок доступа к ним — по запросу суда, следствия или сторон процесса.

Петиция предусматривает введение ответственности нотариусов за отсутствие видеофиксации, а также установление технических требований к качеству записи — с обязательной фиксацией изображения, звука и всех участников процесса.

Отдельно подчеркивается необходимость защиты персональных данных, недопущения несанкционированного редактирования или удаления записей.

Введение видеофиксации, по мнению автора инициативы, может повысить доверие к нотариальной системе, уменьшить количество мошеннических действий, обеспечить надлежащую доказательную базу в судебных спорах, а также защитить как граждан, так и нотариусов от необоснованных обвинений.

