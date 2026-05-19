Инвойс вместо акта: как изменились правила документооборота для бизнеса в Украине

Компании и ФЛП могут использовать инвойс как подтверждение выполненных работ, если это предусмотрено договором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский бизнес получил возможность упростить оформление документов при предоставлении услуг и выполнении работ. Теперь в ряде случаев компании могут отказаться от обязательного подписания двусторонних актов выполненных работ и использовать другие формы подтверждения операций. Такие изменения должны уменьшить бюрократическую нагрузку, ускорить документооборот и приблизить украинские правила к международной практике.

С 1 апреля 2026 года в Украине вступил в силу Закон №4791-ІХ, который упрощает оформление первичных документов относительно предоставления услуг, выполнения работ и аренды. Новые правила позволяют бизнесу минимизировать бюрократические процедуры и сократить расходы на документооборот.

Какие изменения предусматривает закон

Закон предусматривает, что для подтверждения факта предоставления услуг или выполнения работ по гражданско-правовому договору больше не обязательно оформлять акт выполненных работ с подписями обеих сторон. Если это предусмотрено договором, подтверждением могут быть инвойс или другой первичный документ, подписанный только исполнителем.

Такие изменения особенно важны для компаний, работающих с иностранными партнерами, ведь во многих странах практика подписания двусторонних актов в классическом украинском формате вообще не применяется.

При каких условиях можно использовать инвойс

В то же время новый порядок не действует автоматически. Для использования инвойса или другого документа без подписи заказчика необходимо выполнить два условия:

в письменном договоре должно быть прямо указано, что подтверждением предоставления услуг или выполнения работ является инвойс или другой документ, подписанный исполнителем;

операция должна быть отражена в бухгалтерском учете в соответствующем периоде.

Какие преимущества получит бизнес

Ожидается, что нововведения помогут компаниям сократить бумажную нагрузку, ускорить согласование документов и сделать сотрудничество с контрагентами более гибким. Также изменения должны приблизить украинские правила документооборота к международным стандартам, указывают в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

По оценкам экспертов, совокупная экономия для украинского бизнеса благодаря новым правилам может превысить 20 млрд грн ежегодно — за счет сокращения времени, расходов на логистику документов и бюрократических процедур.

На какие договоры упрощение не распространяется

В то же время упрощенный подход не будет применяться к отдельным категориям договоров и операций. В частности, изменения не распространяются на:

операции, оплачиваемые за публичные средства;

договоры аренды государственного или коммунального имущества;

договоры строительного подряда и проектных работ;

договоры о пожертвовании или гуманитарной помощи.

В таких случаях двусторонние акты и другие формы согласования документов остаются обязательными.

Какие программы поддержки бизнеса действуют в Украине

Кроме того, в рамках государственной политики поддержки украинских производителей «Сделано в Украине» продолжают действовать программы поддержки бизнеса. В частности:

гранты до 16 млн грн для предприятий, чьи производственные мощности были разрушены вследствие российских обстрелов;

финансирование развития промышленной инфраструктуры индустриальных парков;

кредиты по программе «5-7-9» до 150 млн грн на инвестиционные цели;

гранты до 8 млн грн на развитие перерабатывающей промышленности и закупку оборудования;

частичная компенсация стоимости украинской техники: 25% — на сельхозтехнику и оборудование для агропереработки, 15% — на колесную и строительную технику, лифты и станки.

В Инспекции подчеркивают, что громады и местные власти должны способствовать релокации предприятий, которые были вынуждены перемещаться из-за войны, чтобы они продолжали работу в Украине, а не за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.