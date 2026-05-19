  1. В Украине

На должности судей Спецтрибунала претендуют многие юристы-международники и криминалисты – глава делегации Украины в ПАСЕ

22:18, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
К работе будущего трибунала уже проявляют интерес международные юристы и криминалисты.
На должности судей Спецтрибунала претендуют многие юристы-международники и криминалисты – глава делегации Украины в ПАСЕ
Министерское заседание Совета Европы в Кишиневе, в ходе которого 36 государств и Европейский Союз подписали Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утверждение 36 государствами и ЕС Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины является важным шагом для формирования правовой основы работы будущего Спецтрибунала.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом заявили в украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Глава делегации отметила, что создание Спецтрибунала должно обеспечить привлечение к ответственности руководства РФ за преступление агрессии против Украины.

«Спецтрибунал будет рассматривать основное преступление — агрессию против Украины, все остальное — обстрелы, насильственное перемещение граждан, в частности детей, удержание в плену мирных жителей, уничтожение и повреждение имущества, материальные и нематериальные потери украинцев — это производные от основного преступления», — отметила она.

Офис Спецтрибунала будет запущен в Гааге, а к работе структуры уже стремятся присоединиться многие юристы-международники и криминалисты.

«Речь идет о привлечении к ответственности руководства РФ на политическом и военном уровнях, которое планировало агрессию, отдавало приказы на высшем уровне, которые затем исполнялись», — подчеркнула народный депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]