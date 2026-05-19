На должности судей Спецтрибунала претендуют многие юристы-международники и криминалисты – глава делегации Украины в ПАСЕ
Утверждение 36 государствами и ЕС Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины является важным шагом для формирования правовой основы работы будущего Спецтрибунала.
Об этом заявили в украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Глава делегации отметила, что создание Спецтрибунала должно обеспечить привлечение к ответственности руководства РФ за преступление агрессии против Украины.
«Спецтрибунал будет рассматривать основное преступление — агрессию против Украины, все остальное — обстрелы, насильственное перемещение граждан, в частности детей, удержание в плену мирных жителей, уничтожение и повреждение имущества, материальные и нематериальные потери украинцев — это производные от основного преступления», — отметила она.
Офис Спецтрибунала будет запущен в Гааге, а к работе структуры уже стремятся присоединиться многие юристы-международники и криминалисты.
«Речь идет о привлечении к ответственности руководства РФ на политическом и военном уровнях, которое планировало агрессию, отдавало приказы на высшем уровне, которые затем исполнялись», — подчеркнула народный депутат.
