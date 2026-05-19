В Киеве за год через ЦПАП зарегистрировали 2 486 собак и 295 котов

Для регистрации животного в ЦНАП необходимо подать ряд документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве за год в столице через Центры предоставления административных услуг (ЦПАП) зарегистрировали почти 2,8 тысячи домашних животных — 2 486 собак и 295 котов. Об этом сообщила КГГА.

В «Киевской городской больнице ветеринарной медицины» напомнили, что регистрация домашнего животного – это официальное внесение информации о животном и его владельце в муниципальный реестр города Киева.

После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца, и жетон с индивидуальным QR-кодом.

В КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» подчеркивают, что регистрация:

помогает оперативно идентифицировать животное в случае его потери – например, если потерявшуюся собаку или кота находят на улице, по данным реестра можно быстро установить контакт с владельцем;

обеспечивает правовую защиту интересов владельца и животного – в частности, в случаях споров относительно права собственности, потери животного, его кражи или необходимости подтвердить факт содержания животного;

способствует контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных норм – например, позволяет отслеживать наличие обязательных прививок против бешенства и других профилактических ветеринарных мероприятий;

влияет на развитие городской инфраструктуры для содержания домашних животных – данные реестра помогают городу планировать обустройство площадок для выгула, установку урн для уборки за животными и развитие других pet-friendly решений.

«Регистрация собак – обязательна, котов – по желанию владельца.

Зарегистрировать животное можно через ЦПАП или непосредственно в КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины». Упростить процесс регистрации можно самостоятельно заполнив карточку на pets.kyivcity.gov.ua», - говорится в сообщении.

В частности, для регистрации животного в ЦПАП необходимо:

Заполнить форму №1 (выдается администраторами ЦПАП).

Предоставить квитанцию об оплате услуги.

Подать копию ветеринарного паспорта животного с отметками о прививках от бешенства (при наличии).

Предоставить цветное фото произвольного размера, на котором четко видно животное и можно идентифицировать его с информацией, указанной в документах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.