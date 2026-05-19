Таиланд сокращает безвизовый режим — 60 дней отменяют для 93 стран

21:57, 19 мая 2026
Страна сокращает срок безвизового пребывания и усиливает контроль на фоне замедления восстановления туристической отрасли.
Таиланд решил отменить часть визовых упрощений для туристов, введенных после пандемии, в рамках мер по усилению борьбы с преступностью и нелегальным трудоустройством иностранцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению правительства, кабинет премьер-министра Анутина Чарнвиракула во вторник одобрил отмену 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран и территорий. Эта программа была введена во время восстановления туристического сектора после пандемии COVID-19.

После изменений граждане ряда стран, в частности Австралии, Сингапура и США, смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Часть путешественников вновь будет обязана оформлять визы по прибытии.

В то же время решение принимается на фоне сложной ситуации в туристической отрасли, которая является ключевой для экономики страны и обеспечивает около одной пятой ВВП. Поток туристов до сих пор не восстановился до уровня, который был до пандемии, а дополнительное давление создают глобальные риски, в частности конфликты на Ближнем Востоке, влияющие на стоимость топлива и дальние путешествия.

Агентство экономического планирования Таиланда во вторник снизило прогноз количества иностранных туристов на 2026 год с 35 до 32 миллионов человек. Это уже второе подряд годовое снижение показателя.

В правительстве заявляют, что ужесточение правил должно ограничить злоупотребления безвизовыми режимами, которые, по их данным, используются международными преступными сетями и лицами, работающими нелегально в секторах, зарезервированных для граждан Таиланда.

Решение означает смену подхода в политике одной из наиболее зависимых от туризма экономик Азии, которая после пандемии на протяжении нескольких лет смягчала правила въезда, чтобы восстановить туристические потоки и поддержать экономическую активность.

