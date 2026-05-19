ВККС: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие в Львовском апелляционном суде

20:58, 19 мая 2026
Комиссия отметила, что еще одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 18 мая в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Львовском апелляционном суде и одной кандидатки – в Харьковском апелляционном суде.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Корецкая Виктория Витальевна - подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Лазор Андрей Олегович - перерыв

Ефименко Наталия Викторовна - подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 39 кандидатами: 25 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 – не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Для участия в конкурсе на 47 вакантных должностей судей Харьковского апелляционного суда заявления подали 62 кандидата.

Всего проведены собеседования с 22 кандидатами: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата приостановлено проведение квалификационного оценивания.

