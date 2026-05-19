ВККС одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді

Комісія зазначила, що ще одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 18 травня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді та однієї кандидатки – у Харківському апеляційному суді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Корецька Вікторія Віталіївна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Лазор Андрій Олегович - перерва

Єфіменко Наталія Вікторівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 39 кандидатами: 25 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Для участі в конкурсі на 47 вакантних посад суддів Харківського апеляційного суду заяви подали 62 кандидати.

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

