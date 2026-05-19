  1. В Украине

Правительство упростило процедуру получения статусов для ветеранов и семей погибших защитников — что изменилось

21:15, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Изменения коснулись подачи заявлений, перечня документов и доступа к услугам через ЦНАП.
Правительство упростило процедуру получения статусов для ветеранов и семей погибших защитников — что изменилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление, подготовленное Министерством по делам ветеранов Украины, которое упрощает процедуры получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, а также оформления удостоверений ветерана. Об этом сообщили в Минветеранов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают, что изменения должны сделать соответствующие процессы проще, быстрее и удобнее для ветеранов, ветеранок и членов семей погибших.

Среди ключевых нововведений — возможность при подаче заявления на получение статуса сразу указывать желание получить бумажное удостоверение ветерана. Это касается как бумажных, так и электронных заявлений.

Также отменяются ограничения относительно формы представления выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины смогут подавать заявления о предоставлении соответствующего статуса через ЦНАП в электронной форме независимо от места задекларированного или зарегистрированного проживания или пребывания.

Кроме того, перечень документов для присвоения статуса дополнен копией протокола заседания штатной военно-медицинской комиссии. При необходимости этот документ может запросить местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики.

Отдельно уточняются основания для предоставления статуса членам семей лиц, которых суд признал без вести пропавшими, объявил умершими или в отношении которых установлен юридический факт гибели. В таких случаях прохождение военно-медицинской экспертизы больше не потребуется — основанием станет соответствующее судебное решение.

В Минветеранов отмечают, что принятые изменения должны сделать получение статусов и удостоверений более доступным и понятным для ветеранов, ветеранок и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны документы военнослужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]