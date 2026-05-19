Правительство упростило процедуру получения статусов для ветеранов и семей погибших защитников — что изменилось

Изменения коснулись подачи заявлений, перечня документов и доступа к услугам через ЦНАП.

Кабинет Министров Украины принял постановление, подготовленное Министерством по делам ветеранов Украины, которое упрощает процедуры получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, а также оформления удостоверений ветерана. Об этом сообщили в Минветеранов.

В ведомстве отмечают, что изменения должны сделать соответствующие процессы проще, быстрее и удобнее для ветеранов, ветеранок и членов семей погибших.

Среди ключевых нововведений — возможность при подаче заявления на получение статуса сразу указывать желание получить бумажное удостоверение ветерана. Это касается как бумажных, так и электронных заявлений.

Также отменяются ограничения относительно формы представления выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины смогут подавать заявления о предоставлении соответствующего статуса через ЦНАП в электронной форме независимо от места задекларированного или зарегистрированного проживания или пребывания.

Кроме того, перечень документов для присвоения статуса дополнен копией протокола заседания штатной военно-медицинской комиссии. При необходимости этот документ может запросить местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики.

Отдельно уточняются основания для предоставления статуса членам семей лиц, которых суд признал без вести пропавшими, объявил умершими или в отношении которых установлен юридический факт гибели. В таких случаях прохождение военно-медицинской экспертизы больше не потребуется — основанием станет соответствующее судебное решение.

В Минветеранов отмечают, что принятые изменения должны сделать получение статусов и удостоверений более доступным и понятным для ветеранов, ветеранок и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

