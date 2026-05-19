Госучреждениям разъяснили вопрос исполнения договоров закупки электроэнергии из-за колебаний цен

Поставщики электроэнергии отмечают, что ее цена зависит от ситуации на рынке и может существенно меняться как в сторону увеличения, так и снижения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что к ней поступают обращения от потребителей, в частности государственных учреждений и организаций, которые закупают электрическую энергию через систему публичных закупок.

Основная проблема – сложности с исполнением договоров поставки электроэнергии из-за существенных колебаний рыночных цен.

Поставщики электроэнергии, в свою очередь, отмечают, что ее цена зависит от ситуации на рынке и может существенно меняться как в сторону увеличения, так и снижения. Прежде всего это касается рынка «на сутки вперед», где цена формируется в зависимости от спроса и предложения.

«Регулятор обращает внимание на то, что большинство договоров поставки электрической энергии содержат механизмы формирования цены с привязкой к рыночным индикаторам. В то же время электроэнергия является специфическим товаром, для которого характерна одновременность производства, транспортировки и потребления, а следовательно - невозможность ее накопления или хранения.

В связи с этим колебания стоимости электроэнергии могут превышать установленные законодательством пределы изменения цены договора и не зависят ни от потребителя, ни от поставщика.

С целью урегулирования таких ситуаций, обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергией и соблюдения требований законодательства НКРЭКУ рекомендует сторонам в случае объективной невозможности исполнения договора на действующих условиях рассматривать возможность прекращения действия такого договора и проведения новой процедуры закупки на новый срок в соответствии с требованиями законодательства», - говорится в заявлении.

