В Германии на 40% выросло число преступлений против политиков

19:28, 19 мая 2026
Полиция зафиксировала более 5 тысяч инцидентов, направленных против членов политических партий.
Фото: DW
В 2025 году в Германии зафиксирован резкий рост преступлений, направленных против членов политических партий — количество таких инцидентов увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные ответа федерального правительства на парламентский запрос фракции «Альтернатива для Германии» («АдН»), сообщает Tagesschau.

По информации правительства, в 2025 году полиция зарегистрировала 5140 преступлений против представителей и членов политических партий. Для сравнения, в 2024 году таких случаев было 3690, а в 2023 году — 2790.

В немецком правительстве объясняют рост, в частности, напряженной общественно-политической атмосферой во время предвыборной кампании в начале 2025 года.

Больше всего инцидентов в 2025 году зафиксировано в отношении представителей «Альтернативы для Германии» — 1852 случая. По данным полиции, значительную часть этих правонарушений связывают с леворадикальной средой.

Также существенно возросло количество правонарушений против представителей Христианско-демократического союза (ХДС): если в 2024 году было около 420 случаев, то в 2025 году — 1171. Еще 168 инцидентов касались членов Христианско-социального союза (ХСС).

В общую статистику входят различные типы правонарушений — от повреждения имущества и нанесения граффити на зданиях политиков до нарушений порядка возле партийных информационных стендов.

