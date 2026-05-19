  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

Пересмотр судебных решений по исключительным обстоятельствам, если решение суда еще не исполнено: КСУ рассмотрел конституционность нормы КАС Украины

18:37, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один из заявителей, ликвидатор аварии на ЧАЭС, оспаривает невозможность пересмотра дела из-за критерия «неисполненного решения».
Пересмотр судебных решений по исключительным обстоятельствам, если решение суда еще не исполнено: КСУ рассмотрел конституционность нормы КАС Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционным жалобам Тимошенко Владимира Ивановича, Петричука Александра Анатольевича, Васильевой Ирины Михайловны, Губка Игоря Ивановича, Цимбала Михаила Андреевича, Ващенко Сергея Евгеньевича, Тимошенко Оксаны Васильевны, Стариченко Николая Петровича, Сирякова Александра Ивановича, Гафтонюка Виктора Тимофеевича относительно конституционности пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее – Кодекс).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ходе заседания было сообщено, что указанные конституционные жалобы были объединены в одно конституционное производство, поскольку касаются идентичного вопроса. Судьями-докладчиками по данному делу являются Виктор Городовенко, Василий Лемак, Виктор Кичун и Петр Филюк.

Поскольку в данном объединенном производстве открытая часть по конституционной жалобе Гафтонюка В.Т. ранее не проводилась, судья-докладчик Виктор Кичун на заседании изложил ее содержание и обоснование заявителя.

Судья сообщил, что Гафтонюк В.Т. в сентябре 2025 года обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о проверке на соответствие Конституции Украины отдельного положения пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса, согласно которому пересмотр судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с установлением неконституционности закона возможен только при условии, «если решение суда еще не исполнено».

Как отмечалось, Гафтонюк В.Т. является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2023 году он инициировал судебный спор относительно противоправности ограничения его пенсии максимальным размером. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, признав такие ограничения незаконными. Однако Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановлением от 15 ноября 2023 года отменил эти решения и вынес новое судебное решение, которым полностью отказал заявителю в удовлетворении иска.

Впоследствии, учитывая наличие решений Конституционного Суда Украины по аналогичным вопросам социальной защиты «чернобыльцев», заявитель обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре его дела по исключительным обстоятельствам. Однако постановлением от 29 июля 2025 года Верховный Суд отказал в удовлетворении этого заявления. В своем решении суд отметил, что поскольку постановлением от 15 ноября 2023 года в удовлетворении иска было отказано, оно не предусматривает принудительного исполнения, а следовательно, не соответствует критерию статьи 361 Кодекса относительно «неисполненного решения».

По мнению заявителя, оспариваемое положение Кодекса противоречит ряду норм Конституции Украины и порождает явное неравенство между участниками судебного процесса, лишает права на судебную защиту и пересмотр дела тех лиц, в отношении которых суды применили неконституционные законы, но формально отказали в иске, поскольку такие решения не подлежат «исполнению» в понимании исполнительного производства.

Суд изучил материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

В пленарном заседании приняли участие субъекты права на конституционную жалобу Владимир Тимошенков, Оксана Тимошенкова и представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ кодекс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]