Пересмотр судебных решений по исключительным обстоятельствам, если решение суда еще не исполнено: КСУ рассмотрел конституционность нормы КАС Украины

Один из заявителей, ликвидатор аварии на ЧАЭС, оспаривает невозможность пересмотра дела из-за критерия «неисполненного решения».

Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционным жалобам Тимошенко Владимира Ивановича, Петричука Александра Анатольевича, Васильевой Ирины Михайловны, Губка Игоря Ивановича, Цимбала Михаила Андреевича, Ващенко Сергея Евгеньевича, Тимошенко Оксаны Васильевны, Стариченко Николая Петровича, Сирякова Александра Ивановича, Гафтонюка Виктора Тимофеевича относительно конституционности пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее – Кодекс).

В ходе заседания было сообщено, что указанные конституционные жалобы были объединены в одно конституционное производство, поскольку касаются идентичного вопроса. Судьями-докладчиками по данному делу являются Виктор Городовенко, Василий Лемак, Виктор Кичун и Петр Филюк.

Поскольку в данном объединенном производстве открытая часть по конституционной жалобе Гафтонюка В.Т. ранее не проводилась, судья-докладчик Виктор Кичун на заседании изложил ее содержание и обоснование заявителя.

Судья сообщил, что Гафтонюк В.Т. в сентябре 2025 года обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о проверке на соответствие Конституции Украины отдельного положения пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса, согласно которому пересмотр судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с установлением неконституционности закона возможен только при условии, «если решение суда еще не исполнено».

Как отмечалось, Гафтонюк В.Т. является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2023 году он инициировал судебный спор относительно противоправности ограничения его пенсии максимальным размером. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, признав такие ограничения незаконными. Однако Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановлением от 15 ноября 2023 года отменил эти решения и вынес новое судебное решение, которым полностью отказал заявителю в удовлетворении иска.

Впоследствии, учитывая наличие решений Конституционного Суда Украины по аналогичным вопросам социальной защиты «чернобыльцев», заявитель обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре его дела по исключительным обстоятельствам. Однако постановлением от 29 июля 2025 года Верховный Суд отказал в удовлетворении этого заявления. В своем решении суд отметил, что поскольку постановлением от 15 ноября 2023 года в удовлетворении иска было отказано, оно не предусматривает принудительного исполнения, а следовательно, не соответствует критерию статьи 361 Кодекса относительно «неисполненного решения».

По мнению заявителя, оспариваемое положение Кодекса противоречит ряду норм Конституции Украины и порождает явное неравенство между участниками судебного процесса, лишает права на судебную защиту и пересмотр дела тех лиц, в отношении которых суды применили неконституционные законы, но формально отказали в иске, поскольку такие решения не подлежат «исполнению» в понимании исполнительного производства.

Суд изучил материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

В пленарном заседании приняли участие субъекты права на конституционную жалобу Владимир Тимошенков, Оксана Тимошенкова и представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский.

