  В Украине

Как декларировать унаследованную квартиру до оформления наследства

19:10, 19 мая 2026
Что делать, если год подходит к концу, время подавать декларацию, а наследство юридически еще не оформлено.
В случае смерти одного из совладельцев недвижимости имущество в декларации продолжает отражаться по старым данным до государственной регистрации наследства.

Офис добропорядочности НАПК предоставил разъяснения по декларированию недвижимости в случаях, когда наследство еще не оформлено юридически.

Проблемные ситуации часто возникают с квартирами или домами, которые переходят по наследству после смерти одного из совладельцев.

В ведомстве привели пример, когда квартира принадлежала супругам на праве совместной собственности. После смерти одного из совладельцев в жилье продолжают проживать супруга — субъект декларирования — и дочь, которая является наследницей. Год подходит к концу, время подавать декларацию, а наследство юридически еще не оформлено.

В НАПК подчеркнули, что главное правило недвижимости в декларации — объекты, которые требуют перерегистрации права собственности (например, унаследованные квартиры), для целей декларирования считаются вашими только после государственной регистрации такого права.

Пока вы не завершили процедуру у нотариуса и не внесли данные в Государственный реестр вещных прав, юридический статус имущества остается неизменным.

Как заполнить Раздел 3 «Объекты недвижимости» в этом кейсе:

Поскольку оформление наследства по состоянию на 31 декабря еще не состоялось, объект продолжает считаться совместной собственностью в том же составе, который существовал до печального события.

В декларации матери (субъекта декларирования) эта запись будет выглядеть так:

Собственность: указываются ДВА совладельца — сама декларантка и умершее лицо. Да, это может показаться психологически некомфортным или нелогичным, но с точки зрения записей в реестрах это единственно правильный путь до момента переоформления документов, поясняют в НАПК.

Пользование: обязательно добавляется запись о праве пользования (фактическом проживании) дочери, поскольку она там живет, но ее право собственности как наследницы еще не зарегистрировано.

