Минимальная зарплата военнослужащих составит 30 тысяч гривен, — Главнокомандующий ВСУ Сирский

18:50, 19 мая 2026
По словам Александра Сирского, изменения могут вступить в силу уже с июня.
Минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины планируется установить на уровне от 30 тысяч гривен. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

По его словам, отдельно будут предусмотрены доплаты для военных, участвующих в активных боевых действиях.

«Минимальный уровень денежного обеспечения — 30 тысяч. Будет. А дальше — доплаты для категорий, участвующих в активных боевых действиях», — отметил Сырский.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, штурмовых бригад и подразделений морской пехоты. По словам главнокомандующего, именно на этих должностях в настоящее время наблюдается нехватка личного состава.

Сырский отметил, что новая система должна создать дополнительную мотивацию для военных.

Также он сообщил, что после принятия соответствующих изменений будет определена формула расчета выплат.

«Все цифры будут определяться Генеральным штабом. И все это, опять же, связано с уровнем мобилизации и ситуацией на поле боя», — сказал главнокомандующий.

По его словам, если соответствующий проект будет одобрен, изменения могут вступить в силу уже после окончания мая.

«Перед нами стоит задача Верховного Главного командования — до конца мая. Если этот проект будет принят и одобрен, то эти изменения вступят в силу, и этот процесс станет уже необратимым», — добавил Сырский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Вооруженных Сил Украины, которая должна начаться уже в июне.

