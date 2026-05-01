  В Украине

Минимум 30 тысяч для военных в тылу и новые правила службы: Владимир Зеленский анонсировал реформу армии

16:06, 1 мая 2026
Владимир Зеленский анонсировал запуск реформы Вооруженных сил Украины, которая предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих, введение новых контрактов для пехотинцев и изменение подходов к прохождению службы.
Президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Вооруженных сил Украины, которая должна начаться в июне.

По его словам, в апреле военное командование и правительство согласовали ключевые направления перемен, а в мае идет согласование всех необходимых деталей. Ожидается, что первые результаты реформы будут ощутимы уже в июне, в частности, в сфере денежного довольствия военнослужащих.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения выплат с учетом принципа справедливости: размер денежного довольствия должен зависеть от выполнения боевых задач, наличия боевого и управленческого опыта, а также эффективности военнослужащего.

Минимальный уровень выплат для тыловых должностей определен не ниже 30 тысяч гривен, тогда как для военных на боевых позициях он должен быть существенно выше. Отдельно предусмотрено повышение денежного довольствия для командиров, сержантов и офицеров.

Особое внимание уделено пехотинцам, удерживающим линию фронта. По поручению Президента планируется введение специальных контрактов для этой категории военных с выплатами в размере от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, реформа предполагает изменение подходов к комплектованию подразделений и управлению личным составом. Речь идет об усилении контрактной составляющей в Силах обороны, обеспечивающей определенные сроки службы и создать условия для поэтапного увольнения военнослужащих, мобилизованных ранее.

Президент поручил военному командованию и министру обороны обсудить детали реформ с боевыми командирами и учесть их предложения. Уже в ближайшее время ожидается доклад по конкретным шагам реализации изменений, в частности, графику повышения выплат и внедрению обновленной контрактной системы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

