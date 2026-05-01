  1. В Україні

Мінімум 30 тисяч для військових у тилу і нові правила служби: Володимир Зеленський анонсував реформу армії

16:06, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський анонсував запуск реформи Збройних сил України, яка передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, запровадження нових контрактів для піхотинців та зміну підходів до проходження служби.
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск масштабної реформи Збройних сил України, яка має розпочатися вже у червні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, у квітні військове командування та уряд погодили ключові напрямки змін, а у травні триває узгодження всіх необхідних деталей. Очікується, що перші результати реформи будуть відчутні вже у червні, зокрема у сфері грошового забезпечення військовослужбовців.

Глава держави наголосив на необхідності підвищення виплат із урахуванням принципу справедливості: розмір грошового забезпечення має залежати від виконання бойових завдань, наявності бойового та управлінського досвіду, а також ефективності військовослужбовця.

Мінімальний рівень виплат для тилових посад визначено не нижче 30 тисяч гривень, тоді як для військових на бойових позиціях він має бути суттєво вищим. Окремо передбачено підвищення грошового забезпечення для командирів, сержантів та офіцерів.

Особливу увагу приділено піхотинцям, які утримують лінію фронту. За дорученням Президента, планується запровадження спеціальних контрактів для цієї категорії військових із виплатами у розмірі від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, реформа передбачає зміну підходів до комплектування підрозділів та управління особовим складом. Йдеться про посилення контрактної складової у Силах оборони, що має забезпечити визначені строки служби та створити умови для поетапного звільнення військовослужбовців, мобілізованих раніше.

Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити деталі реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції. Уже найближчим часом очікується доповідь щодо конкретних кроків реалізації змін, зокрема графіка підвищення виплат і впровадження оновленої контрактної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЗСУ військовослужбовці Володимир Зеленський військова служба

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]