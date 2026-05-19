ЕСПЧ указал на чрезмерную длительность процедуры банкротства в Украине — Верховный Суд

В Верховном Суде отметили, что решение суда — это не завершение процесса, а начало сложной кропотливой работы по его исполнению и реальному удовлетворению требований, в которой участвуют многочисленные субъекты.

Там указали, что практика ЕСПЧ влияет на правовую систему Украины на двух основных уровнях — законодательном и правоприменительном. Именно на последнем он сосредоточил основное внимание и подчеркнул, что диалог между ЕСПЧ и национальными судами должен превращаться в реальный инструмент повышения эффективности правосудия.

Так, в частности, в решении ЕСПЧ по делу «Фесенко против Украины», принятом в 2024 году, была зафиксирована одна из самых острых структурных проблем Украины — чрезмерная длительность процедуры банкротства. В конкретном случае производство длилось 14 лет. ЕСПЧ констатировал нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и обязал Украину принять системные меры для устранения этой проблемы. Суд, в частности, указал, что государство должно организовать свою правовую систему так, чтобы суды могли соблюдать требование разумного срока, даже если процессуальная инициатива возлагается на стороны.

Судья ВС пояснил, что это не первый подобный сигнал со стороны Страсбурга. Решение по делу «Паринов против Украины» (2020 год) содержало схожие выводы: чрезмерная длительность дела о банкротстве фактически лишает кредитора возможности реально защитить свои права, что является нарушением Конвенции. ЕСПЧ указал, что именно государство должно организовать свою правовую систему таким образом, чтобы обеспечить своим судам возможность соблюдать требование п. 1 ст. 6 Конвенции.

Таким образом, в ВС акцентировали внимание на принципиальной связи между исполнительным производством и процедурой банкротства, отметив, что исторически банкротство выросло именно из исполнительного производства как ответ на необходимость координированного удовлетворения требований множества кредиторов. С практической точки зрения дело о банкротстве — это, по сути, коллективное исполнительное производство. В его рамках исполняются как решения, принятые до открытия производства, так и судебные акты, вынесенные уже в ходе самого дела.

В Верховном Суде поясняют, что банкротство — это институциональный элемент рыночной экономики. Его специальные задачи включают:

создание условий для восстановления платежеспособности бизнеса;

предоставление второго шанса предпринимателям;

защиту прав кредиторов и повышение платежной дисциплины.

Одновременно общие задачи банкротства:

очищение экономики от неэффективных предприятий;

перераспределение ресурсов к более эффективным субъектам хозяйствования;

стабилизация экономического оборота;

повышение инвестиционной привлекательности государства.

Судья Верховного Суда отметил, что Кодекс Украины по процедурам банкротства, вступивший в силу в декабре 2019 года, расширил субъектный состав (теперь банкротами могут быть и физические лица), ввел превентивную реструктуризацию и частично имплементировал положения о трансграничном банкротстве.

В постановлении КХС ВС от 17 марта 2026 года по делу № 911/666/24 суд указал, что для сокращения процедур банкротства и реального восстановления субъективного права избранный способ защиты прав должен быть эффективным.

Примером неэффективного способа защиты в процедуре банкротства является ситуация, когда арбитражный управляющий заявляет требование о признании недействительной сделки, заключенной должником (фраудаторная сделка), но при этом не заявляется требование о применении последствий недействительности такой сделки, в частности о возврате (взыскании) средств, истребовании имущества. В таком случае, при удовлетворении иска о признании договора недействительным, решение суда носит декларативный характер и не обеспечивает фактического возврата актива должника, то есть ликвидационная масса фактически не пополняется, права кредиторов не защищаются, что влияет на длительность процедур.

Неэффективный способ защиты — это скрытая форма затягивания процедуры. Вопрос эффективного способа защиты — это вопрос не только права, но и времени, которое, как показывает практика ЕСПЧ, имеет решающее значение.

