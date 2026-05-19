В Киеве назначили нового руководителя территориального управления ГСА – им стал Евгений Наюк

16:36, 19 мая 2026
Евгений Наюк возглавил территориальное управление Государственной судебной администрации в столице.
В территориальном управлении Государственной судебной администрации произошли кадровые изменения на уровне руководства региональных подразделений.

В частности, в соответствии с частью пятой статьи 153 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения», начальником ТУ ГСА Украины в городе Киеве назначен Евгений Наюк.

Он приступил к исполнению обязанностей с 19 мая 2026 года.

Должностное лицо будет выполнять свои обязанности в течение периода действия военного положения в Украине – до утверждения в установленном порядке начальников территориальных управлений согласно процедурам, предусмотренным законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Предельный срок пребывания на указанных должностях в соответствии с законодательством составляет 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

ГСА Киев

