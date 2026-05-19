Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Высший совет правосудия на заседании 19 мая решил отказать в возбуждении дисциплинарного производства в отношении председателя Государственной судебной администрации Украины Максима Пампуры по жалобе гражданки Ольги Кравцовой.

Как сообщил докладчик, член ВСП Николай Мороз, жалоба поступила 17 марта 2026 года. Заявительница утверждала, что была записана на видеоприем к руководителю ГСА на 16 Mach, однако прием в назначенное время не состоялся. По ее словам, ее не уведомили о причинах отмены и не предоставили альтернативного способа обращения.

В Государственной судебной администрации объяснили, что видеоприем не состоялся из-за технического сбоя в подсистеме видеоконференцсвязи Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В результате модераторы не получили информацию о записи граждан на прием, а соответствующие уведомления не были доведены до должностного лица.

Также отмечено, что 25 марта заявительнице предоставили письменный ответ по результатам рассмотрения ее обращения.

По результатам проверки ВСП пришел к выводу, что в действиях председателя ГСА Украины Максима Пампуры отсутствуют признаки дисциплинарного проступка, так как ситуация была вызвана техническими обстоятельствами.

Решение поддержали 17 членов совета, против не высказался никто.

