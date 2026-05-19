  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

12:30, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.
Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия на заседании 19 мая решил отказать в возбуждении дисциплинарного производства в отношении председателя Государственной судебной администрации Украины Максима Пампуры по жалобе гражданки Ольги Кравцовой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил докладчик, член ВСП Николай Мороз, жалоба поступила 17 марта 2026 года. Заявительница утверждала, что была записана на видеоприем к руководителю ГСА на 16 Mach, однако прием в назначенное время не состоялся. По ее словам, ее не уведомили о причинах отмены и не предоставили альтернативного способа обращения.

В Государственной судебной администрации объяснили, что видеоприем не состоялся из-за технического сбоя в подсистеме видеоконференцсвязи Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В результате модераторы не получили информацию о записи граждан на прием, а соответствующие уведомления не были доведены до должностного лица.

Также отмечено, что 25 марта заявительнице предоставили письменный ответ по результатам рассмотрения ее обращения.

По результатам проверки ВСП пришел к выводу, что в действиях председателя ГСА Украины Максима Пампуры отсутствуют признаки дисциплинарного проступка, так как ситуация была вызвана техническими обстоятельствами.

Решение поддержали 17 членов совета, против не высказался никто.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ГСА ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]