Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Фото: ВККС

Высший совет правосудия на заседании 19 мая 2026 года рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

В начале заседания вопрос об увольнении судьи Маломуж Аллы Игоревны с должности по общим обстоятельствам в связи с подачей заявления об отставке был исключен из повестки дня.

В дальнейшем рассмотрение материалов в отношении Добривской Наталии Анатольевны (судья Окружного административного суда города Киева) было отложено на 28 мая 2026 года из-за отсутствия ответов государственных органов на запросы ВСП.

Также ВСП принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Журавлева Александра Геннадиевича с должности судьи Одесского апелляционного суда.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в течение января — апреля 2026 года ВСП принял решения об увольнении 59 судей.

