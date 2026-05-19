  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

11:17, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.
Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали
Фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя на засіданні 19 травня 2026 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. На початку засідання питання щодо звільнення судді Маломуж Алли Ігорівни з посади за загальними обставинами у звʼязку із поданням заяви про відставку було виключено з порядку денного.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У подальшому розгляд матеріалів щодо звільнення Добрівської Наталії Анатоліївни з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва було відкладено на 28 травня 2026 року через відсутність відповідей державних органів на запити ВРП.

Також, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Журавльова Олександра Геннадійовича з посади судді Одеського апеляційного суду.

Нагадаємо,  як повідомляла Судово-юридична газета, упродовж січня - квітня 2026 року ВРП ухвалила рішення про звільнення 59 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя звільнення ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]