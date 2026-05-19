Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Вища рада правосуддя на засіданні 19 травня 2026 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. На початку засідання питання щодо звільнення судді Маломуж Алли Ігорівни з посади за загальними обставинами у звʼязку із поданням заяви про відставку було виключено з порядку денного.

У подальшому розгляд матеріалів щодо звільнення Добрівської Наталії Анатоліївни з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва було відкладено на 28 травня 2026 року через відсутність відповідей державних органів на запити ВРП.

Також, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Журавльова Олександра Геннадійовича з посади судді Одеського апеляційного суду.

Нагадаємо, як повідомляла Судово-юридична газета, упродовж січня - квітня 2026 року ВРП ухвалила рішення про звільнення 59 суддів.

