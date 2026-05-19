Військовозобов’язаний три місяці не міг домогтися відповіді від ТЦК щодо відстрочки — справу вирішив суд

Позивач заявляв, що має право на відстрочку через догляд за батьком з інвалідністю II групи, однак відповіді від ТЦК так і не отримав.

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовозобов’язаного, який після звільнення зі служби не зміг домогтися розгляду заяви про відстрочку та актуалізації своїх даних у реєстрі «Оберіг».

Суд дійшов висновку, що Порядок №560 не передбачає можливості залишення таких заяв без розгляду. Після отримання документів комісія ТЦК була зобов’язана ухвалити рішення про надання відстрочки або надати мотивовану відмову. Водночас суд не вирішував питання про наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку по суті.

Також суд зобов’язав ТЦК розглянути заяви позивача та актуалізувати відомості в АІТС «Оберіг» відповідно до обставин, викладених у його зверненні.

Водночас у позові до Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради суд відмовив, вказавши, що після змін до Порядку №560 подання заяви про відстрочку через ЦНАП можливе лише за особистої присутності заявника.

Обставини справи №420/42819/25

Позивач був звільнений зі служби у 2022 році за сімейними обставинами та направлений для взяття на військовий облік до ТЦК. Однак у системі «Резерв+» його статус залишався неактуальним: у реєстрі він відображався як особа, яка не є військовозобов’язаною, із підставою «військовослужбовець».

Чоловік зазначав, що має право на відстрочку відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки його батько є особою з інвалідністю II групи та потребує постійного стороннього догляду.

У вересні 2025 року позивач направив до ТЦК заяву про надання відстрочки разом із підтвердними документами, серед яких були документи про звільнення зі служби, довідка МСЕК, медичний висновок про необхідність постійного догляду та документи військового обліку.

Відповіді на заяву він не отримав.

Після цього представник позивача неодноразово звертався до ТЦК з адвокатськими запитами щодо результатів розгляду заяви. У відповідь ТЦК повідомляв про нібито неналежне оформлення ордера адвоката та фактично не надавав відповіді щодо розгляду заяви по суті.

У грудні 2025 року позивач повторно звернувся із заявами про надання відстрочки та внесення актуальних даних до реєстру «Оберіг». Відповіді на ці звернення також не надійшло.

Позиція ТЦК

Представник ТЦК просив відмовити у позові та зазначав, що після змін до постанови Кабміну №560, які набрали чинності з 1 листопада 2025 року, оформлення відстрочки можливе лише через застосунок «Резерв+» або особисто через ЦНАП.

Також відповідач наполягав, що після звільнення зі служби позивач мав особисто прибути до ТЦК для взяття на військовий облік.

Висновки суду

Суд звернув увагу, що на момент первинного звернення позивача у вересні 2025 року зміни до Порядку №560 щодо оформлення відстрочки через ЦНАП ще не діяли.

Суд зазначив, що відповідно до Порядку №560 комісія ТЦК після отримання заяви та документів зобов’язана протягом встановленого строку розглянути звернення та ухвалити рішення про надання відстрочки або про відмову у її наданні.

При цьому Порядок №560 не передбачає можливості залишити заяву без розгляду або взагалі не ухвалювати жодного рішення.

Суд окремо наголосив, що суб’єкт владних повноважень не може утримуватися від прийняття рішення, якщо це належить до його компетенції.

Крім того, суд дійшов висновку, що ТЦК не довів правомірності своєї бездіяльності щодо нерозгляду заяв та неоновлення відомостей у реєстрі.

Чому суд відмовив у позові до ЦНАП

Щодо Центру надання адміністративних послуг суд дійшов іншого висновку.

Суд зазначив, що після змін до Порядку №560 заяви про відстрочку через ЦНАП подаються особисто, із проходженням ідентифікації та пред’явленням військово-облікових документів.

Оскільки позивач направив документи поштою, ЦНАП не мав можливості провести належну ідентифікацію особи та сформувати електронну заяву у порядку, передбаченому законодавством.

За таких обставин суд визнав, що ЦНАП діяв у межах визначених законом повноважень.

Що вирішив суд

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяв позивача про надання відстрочки та внесення актуальних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

ТЦК зобов’язано розглянути заяви позивача та актуалізувати відомості в АІТС «Оберіг» відповідно до обставин, викладених у заяві від 15 грудня 2025 року.

Також суд зобов’язав ТЦК подати звіт про виконання рішення суду протягом 30 днів після набрання рішенням законної сили та стягнув із відповідача частину судового збору.

У задоволенні позовних вимог до Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради суд відмовив.

