ВРП звільнила у відставку суддю Одеського апеляційного суду Олександра Журавльова

Суддю Олександра Журавльова звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя 19 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити Журавльова Олександра Геннадійовича з посади судді Одеський апеляційний суд у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Додамо, що Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя протягом січня – квітня ухвалили 36 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Також упродовж січня-квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 59 суддів. Більшість із них залишили посади через відставку або за власним бажанням.

Водночас, протягом цього часу ВРП ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 62 кандидатів на посади суддів.

Найбільше кандидатів рекомендовано до апеляційних загальних судів.

Президент Володимир Зеленський з початку 2026 року підтримав подання ВРП про призначення 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

