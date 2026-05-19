  1. В Україні

Чому субсидія може становити 0,00 гривень – у ПФУ назвали причину

11:10, 19 травня 2026
У ПФУ роз’яснили, за яких умов житлова субсидія на неопалювальний сезон не нараховується та чому це не завжди означає втрату права на допомогу.
У Пенсійному фонді України роз’яснили, чому розмір житлової субсидії на неопалювальний сезон може становити 0,00 грн та що це означає для домогосподарства.

Що таке житлова субсидія

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, яка надається для оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також на придбання скрапленого газу та твердого чи рідкого пічного побутового палива.

Як визначається розмір субсидії

У ПФУ пояснили, що розмір субсидії розраховується як різниця між повною вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства.

Обов’язковий платіж визначається індивідуально для кожної сім’ї та залежить від сукупного доходу всіх членів домогосподарства в розрахунку на одну особу.

Чому субсидія може становити 0,00 грн

Якщо під час розрахунку різниця між вартістю послуг і обов’язковим платежем дорівнює нулю або має від’ємне значення, розмір житлової субсидії встановлюється як 0,00 грн.

Це означає, що обов’язковий платіж домогосподарства дорівнює або перевищує вартість житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів, тому держава не нараховує додаткову допомогу.

У ПФУ зазначили, що така норма передбачена пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.



