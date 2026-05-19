Почему субсидия может составлять 0,00 гривен — в ПФУ назвали причину
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, почему размер жилищной субсидии на неотопительный сезон может составлять 0,00 грн и что это означает для домохозяйства.
Что такое жилищная субсидия
Жилищная субсидия — это адресная государственная помощь, которая предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, а также на приобретение сжиженного газа и твердого или жидкого печного бытового топлива.
Как определяется размер субсидии
В ПФУ пояснили, что размер субсидии рассчитывается как разница между полной стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.
Обязательный платеж определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от совокупного дохода всех членов домохозяйства в расчете на одного человека.
Почему субсидия может составлять 0,00 грн
Если при расчете разница между стоимостью услуг и обязательным платежом равна нулю или имеет отрицательное значение, размер жилищной субсидии устанавливается как 0,00 грн.
Это означает, что обязательный платеж домохозяйства равен или превышает стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, поэтому государство не начисляет дополнительную помощь.
В ПФУ отметили, что такая норма предусмотрена пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848.
