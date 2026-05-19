  В Украине

Почему субсидия может составлять 0,00 гривен — в ПФУ назвали причину

11:10, 19 мая 2026
В ПФУ разъяснили, при каких условиях жилищная субсидия на неотопительный сезон не начисляется и почему это не всегда означает утрату права на помощь.
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, почему размер жилищной субсидии на неотопительный сезон может составлять 0,00 грн и что это означает для домохозяйства.

Что такое жилищная субсидия

Жилищная субсидия — это адресная государственная помощь, которая предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, а также на приобретение сжиженного газа и твердого или жидкого печного бытового топлива.

Как определяется размер субсидии

В ПФУ пояснили, что размер субсидии рассчитывается как разница между полной стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.

Обязательный платеж определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от совокупного дохода всех членов домохозяйства в расчете на одного человека.

Почему субсидия может составлять 0,00 грн

Если при расчете разница между стоимостью услуг и обязательным платежом равна нулю или имеет отрицательное значение, размер жилищной субсидии устанавливается как 0,00 грн.

Это означает, что обязательный платеж домохозяйства равен или превышает стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, поэтому государство не начисляет дополнительную помощь.

В ПФУ отметили, что такая норма предусмотрена пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848.

