Украинцы массово покупают подержанные авто из США: какие модели стали хитами

10:16, 19 мая 2026
Кроссоверы и электрокары остаются главными фаворитами украинцев среди авто из США.
Украинцы и дальше активно пополняют автопарк подержанными машинами из США. Несмотря на сложную ситуацию на рынке и рост расходов на обслуживание авто, спрос на «американцев» не снижается. Водители чаще всего выбирают практичные кроссоверы, экономичные электромобили и модели с богатой комплектацией, которые нередко стоят дешевле аналогичных авто из Европы. Особенно популярными остаются Ford, Tesla, Nissan и BMW.

Согласно статистическим данным, в апреле украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наибольшую долю среди ввезенных авто составили бензиновые модели — 55% от общего количества.

Также украинцы активно покупали:

  • электромобили — 24%;
  • гибридные авто — 13%;
  • дизельные автомобили — 5%;
  • авто с газобаллонным оборудованием — 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в апреле пополнили украинский автопарк, составил 6,5 года.

Самым популярным подержанным автомобилем американского рынка стал Ford Escape — в апреле украинцы приобрели 423 таких авто.

В пятерку лидеров также вошли:

  1. Tesla Model Y — 279 авто;
  2. Tesla Model 3 — 263 авто;
  3. Nissan Rogue — 257 авто;
  4. BMW X5 — 256 авто.

