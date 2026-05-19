Украинцы массово покупают подержанные авто из США: какие модели стали хитами
Украинцы и дальше активно пополняют автопарк подержанными машинами из США. Несмотря на сложную ситуацию на рынке и рост расходов на обслуживание авто, спрос на «американцев» не снижается. Водители чаще всего выбирают практичные кроссоверы, экономичные электромобили и модели с богатой комплектацией, которые нередко стоят дешевле аналогичных авто из Европы. Особенно популярными остаются Ford, Tesla, Nissan и BMW.
Согласно статистическим данным, в апреле украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольшую долю среди ввезенных авто составили бензиновые модели — 55% от общего количества.
Также украинцы активно покупали:
- электромобили — 24%;
- гибридные авто — 13%;
- дизельные автомобили — 5%;
- авто с газобаллонным оборудованием — 3%.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в апреле пополнили украинский автопарк, составил 6,5 года.
Самым популярным подержанным автомобилем американского рынка стал Ford Escape — в апреле украинцы приобрели 423 таких авто.
В пятерку лидеров также вошли:
- Tesla Model Y — 279 авто;
- Tesla Model 3 — 263 авто;
- Nissan Rogue — 257 авто;
- BMW X5 — 256 авто.
