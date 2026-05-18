Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

Пока банковский сектор заявляет о борьбе с теневыми операциями, малый бизнес в очередной раз готовится к новым ограничениям. Обновленный Меморандум о прозрачности платежных услуг, о котором сообщала «Судебно-юридическая газета», вводит жесткие лимиты для новосозданных и «спящих» ФОП.

14 мая 2026 года Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков подписали обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Этот документ стал продолжением инициативы 2024 года, однако его новая редакция значительно расширяет круг субъектов, попадающих под усиленный контроль.

Банковский сектор позиционирует это как шаг к европейской интеграции и борьбу с «теневым сектором», тогда как за ширмой единой практики скрывается расширенная дискреция банков по блокировке операций.

Кто попадает под особое внимание?

Согласно тексту Меморандума, банки внедряют дифференцированный набор мер для надлежащего изучения клиентов. Особое внимание (высокий уровень риска) теперь уделяется:

Новосозданным ФОП (зарегистрированным до 6 месяцев).

«Спящим» ФОП (неактивным, возобновляющим деятельность).

Юридическим лицам с признаками «компаний-оболочек».

ФОП 1-й группы, чьи объемы операций превышают среднемесячный доход по их группе.

Для этих категорий предусмотрено углубленное изучение цели открытия счета, сути и масштаба бизнес-деятельности, а также усиленный мониторинг операций.

Новая сетка лимитов

Меморандум о прозрачности платежных услуг вводит поэтапные лимиты на проведение операций без документального подтверждения доходов для ФОП и юридических лиц. Так, с августа 2026 года лимиты для ФОП 1 группы будут устанавливаться до 600 тыс. грн/мес, для ФОП 2 и 3 группы — до 3 млн грн/мес, а для юридических лиц — до 5 млн грн/мес.

С ноября 2026 года для ФОП 1 группы — до 400 тыс. грн/мес, для ФОП 2 и 3 группы — до 1 млн грн/мес, а для юридических лиц — до 2 млн грн/мес.

Для физических лиц также действуют ограничения: с февраля 2025 года — до 150 тыс. грн/мес, с июня 2025 года — до 100 тыс. грн/мес.

При этом поставщики платежных услуг будут применять собственный риск-ориентированный подход при установлении и дальнейшем обслуживании деловых отношений с клиентами. В зависимости от уровня риска финансовые учреждения проводят дифференцированные меры проверки.

Для клиентов с высоким уровнем риска предусмотрен усиленный контроль и индивидуальные процедуры проверки. В случае низкого уровня риска банки могут применять упрощенные процедуры надлежащей проверки, в частности без требования документального подтверждения доходов в определенных случаях.

Меморандум прямо указывает, что условия применения риск-ориентированного подхода определяются каждым банком самостоятельно в соответствии с собственными политиками. Это создает ситуацию, где банки действуют по своему усмотрению, а клиент становится заложником внутренних алгоритмов скоринга.

Признаки операций, которые могут быть признаны рисковыми

Банки обращают внимание на ряд факторов, которые могут стать основанием для дополнительной проверки или временного ограничения операций:

резкий рост количества транзакций от разных контрагентов;

нетипичное увеличение входящих операций (в частности, более чем в два раза за сутки);

дробление платежей на круглые суммы;

совпадение юридического адреса ФОП и связанных компаний;

отсутствие у предпринимателя ресурсов (офиса, персонала, материальной базы), необходимых для заявленной деятельности.

Как следствие признания операции рисковой — возможны блокировки операций, дополнительные проверки, задержки платежей и регулярные запросы документов со стороны банков.

Позиция регулятора

Национальный банк Украины поддерживает усиление контроля как часть общей политики противодействия финансовым злоупотреблениям. Председатель НБУ Андрей Пышный и президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов приветствуют Меморандум как инструмент «саморегулирования рынка», подчеркивая, что речь идет о борьбе с использованием подставных счетов для перевода средств сомнительного происхождения.

Среди ключевых аргументов в пользу изменений регулятор выделяет противодействие схемам с использованием «дропов» и «финансовых мулов», унификацию подходов банковского контроля для предотвращения обхода правил через смену банков, а также защиту добропорядочного бизнеса, который, по оценкам регулятора, не должен ощутить существенных ограничений.

Народный депутат Нина Южанина, в свою очередь, раскритиковала обновленный Меморандум, заявив о рисках для малого бизнеса и экономики в целом. По ее словам, усиление финансового контроля прежде всего затрагивает предпринимателей, работающих в сложных условиях неопределенности.

Нина Южанина также обращает внимание на рост административной нагрузки: частые запросы документов, блокировки операций и дополнительные проверки могут стимулировать бизнес переходить в тень вместо соблюдения новых требований.

Кроме того, она считает, что регуляторы выбирают упрощенный подход, концентрируясь на мелких и относительно прозрачных операциях вместо борьбы с действительно масштабными схемами уклонения.

Итоги

Обновленный Меморандум демонстрирует лишь окончательную победу фискального контроля над банковской тайной и свободой распоряжения средствами.

Поскольку каждый банк самостоятельно формирует сценарии автоматической оценки рисков, предприниматели могут сталкиваться с разной практикой трактовки одинаковых операций. В одном банке транзакция может считаться обычной хозяйственной деятельностью, тогда как в другом — стать основанием для дополнительной проверки или блокировки счета.

Фактически расширяется перечень подтверждающих документов, которые могут требоваться для повышения лимитов или снятия ограничений. Среди них — справки ОК-5 и ОК-7, налоговые декларации, а также другие документы, подтверждающие доходы или занятость. Это приближает банковский контроль к стандартам полной финансовой верификации клиента.

Внедрение круглосуточных антифрод-алгоритмов, в частности усиленного контроля операций в ночное время, а также интеграция с государственными реестрами, в том числе сервисами вроде «Дії», делает финансовый мониторинг более оперативным и комплексным.

Однако усиление регуляторного давления может повлиять на скорость деловой активности. Особенно это касается стартапов и новосозданных предприятий, которые на старте часто демонстрируют резкие колебания оборотов и могут автоматически попадать в категорию повышенного риска.

В условиях обновленных правил предпринимателям рекомендуется заблаговременно готовить документальное подтверждение происхождения доходов, а также быть готовыми объяснять крупные финансовые операции. Особое внимание следует уделять юридической прозрачности контрагентов и избежанию признаков связанности, в частности общих адресов или структур собственности, которые могут повышать рискованность счетов.

