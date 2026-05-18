Военный после ранения не смог через суд получить 100 тысяч за участие в боях: в чем причина

Ровенский окружной административный суд частично удовлетворил иск раненого военнослужащего, требовавшего через суд выплатить 100 тысяч грн боевых, помощь при увольнении и другие надлежащие выплаты, однако отказал в части требований из-за отсутствия документов, подтверждающих непосредственное участие в боевых задачах.

Ровенский окружной административный суд рассмотрел дело №460/17299/25 по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия при проведении расчета во время увольнения с военной службы и обязательстве осуществить начисление и выплату надлежащего денежного обеспечения.

Истец обжаловал неначисление единовременной денежной помощи при увольнении, дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, компенсации за вещевое имущество, выплат за лечение после ранения, подъемной и материальной помощи, а также компенсации за неиспользованные отпуска.

Что требовал военный в иске

Истец проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины с 2001 года, а в 2013 году заключил контракт на прохождение военной службы. В дальнейшем он проходил службу на различных должностях, а в январе 2023 года был назначен командиром взвода в подразделении Сил территориальной обороны. В июне 2024 года военнослужащего уволили в отставку по состоянию здоровья в связи с ранением, полученным во время защиты Родины. Общая выслуга лет составила более 24 лет.

Истец указывал, что при увольнении воинская часть не произвела полный расчет и не выплатила все причитающиеся суммы. В частности, речь шла о единовременной денежной помощи при увольнении, которую ему начислили только за два календарных года службы — 2022 и 2023 годы. Также истец просил выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн и 30 000 грн за периоды участия в боевых действиях в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168, компенсацию за неполученное вещевое имущество, подъемную помощь с учетом всех членов семьи, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов после тяжелого ранения, компенсацию за неиспользованные отпуска и моральный ущерб.

Материалы дела подтвердили, что военнослужащий действительно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в Донецкой области, проходил лечение после ранения и находился в отпусках по состоянию здоровья. Вместе с тем часть требований истца была обоснована лишь ссылками на наличие права на выплаты без предоставления предусмотренных нормативными актами документов.

Какое решение принял суд

Суд отметил, что в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военнослужащие, увольняемые по состоянию здоровья, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Суд установил, что истец был уволен именно по состоянию здоровья во время действия военного положения, а потому подпадает под действие соответствующих гарантий. Поскольку воинская часть выплатила помощь только за два года службы, суд пришел к выводу о наличии у истца права на доначисление единовременной денежной помощи за весь период службы с 10 июля 2013 года с учетом уже выплаченных сумм.

Относительно требований о выплате дополнительного вознаграждения за непосредственное участие в боевых действиях суд проанализировал положения постановления Кабинета Министров №168, приказа Министерства обороны №260 и телеграмм Министерства обороны, регулирующих порядок документального подтверждения участия военнослужащего в боевых действиях. Суд обратил внимание, что для начисления вознаграждения в размере 100 000 грн необходимы боевые приказы, журналы боевых действий, боевые донесения и рапорты командиров о выполнении конкретных боевых задач. В материалах дела таких документов не было. В связи с этим суд пришел к выводу об отсутствии оснований для выплаты дополнительного вознаграждения за спорные периоды участия в боевых действиях.

Вместе с тем суд отдельно рассмотрел вопрос выплаты дополнительного вознаграждения в связи с лечением после ранения. Суд установил, что истец получил тяжелое ранение, связанное с защитой Родины, после чего проходил стационарное лечение и находился в отпусках по состоянию здоровья. Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда в образцовом деле №280/8933/24, согласно которой дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн подлежит выплате военнослужащему пропорционально времени лечения и пребывания в отпуске по состоянию здоровья после ранения. Поскольку воинская часть не предоставила расчет выплат за этот период и не доказала полного проведения расчета, суд признал противоправным бездействие относительно неначисления этого вознаграждения и обязал провести соответствующие начисления за период санаторного лечения с 27 мая по 9 июня 2024 года.

Относительно подъемной помощи суд отметил, что такая помощь истцу была начислена, однако он не предоставил надлежащих доказательств наличия членов семьи, которые должны были быть учтены при ее исчислении, а также доказательств их переезда вместе с военнослужащим. Из-за этого суд отказал в удовлетворении требований в этой части.

Также суд отказал в удовлетворении требований о выплате материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Суд подчеркнул, что такая помощь предоставляется исключительно на основании рапорта военнослужащего и приказа командира. Истец не предоставил доказательств обращения с соответствующим рапортом, поэтому у воинской части не возникло обязанности осуществлять выплаты.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

