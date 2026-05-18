Как мобилизованному предпринимателю не потерять бизнес во время службы — главные правила для ФЛП

Как работают налоговые льготы, что делать с работниками и нужно ли уведомлять налоговую.

Мобилизация или служба по контракту не прекращает статус физического лица-предпринимателя. Военнослужащий остается зарегистрированным ФЛП и может продолжать предпринимательскую деятельность.

Как действовать, если нет возможности управлять бизнесом

Минюст объясняет: если во время службы предприниматель не имеет возможности лично управлять бизнесом, он может уполномочить другое лицо. Для этого оформляется доверенность, в которой определяется объем полномочий — в частности подписание договоров, проведение платежей и подача отчетности. Это позволяет обеспечить непрерывность работы бизнеса.

Кому запрещено заниматься предпринимательством во время службы

В то же время отдельным категориям военнослужащих заниматься предпринимательством во время службы запрещено. Речь идет о военных должностных лицах, которые выполняют организационно-распорядительные функции, в частности руководят подразделением, или административно-хозяйственные функции — управляют имуществом или ресурсами.

В Минюсте подчеркнули, что определяющим является не звание, а должность и функциональные обязанности. В случае сомнений советуют обращаться в службу персонала воинской части.

Нужно ли уведомлять налоговую

Информация о мобилизации или заключении контракта передается в налоговые органы автоматически. Однако во избежание возможных недоразумений ФЛП может самостоятельно подать заявление и копии подтверждающих документов.

Какие налоговые льготы действуют для военнослужащих-ФЛП

Для военнослужащих-ФЛП на период службы предусмотрены налоговые льготы. В частности, предприниматель освобождается от уплаты ЕСВ на весь период службы. НДФЛ в отношении предпринимательской деятельности не начисляется и не уплачивается. Кроме того, не уплачивается единый налог и не подается отчетность.

Что будет, если у ФЛП есть наемные работники

Если у ФЛП есть наемные работники, уполномоченное лицо может начислять им заработную плату. При этом ЕСВ и НДФЛ начисляются, однако их уплату можно отложить.

Уплатить эти суммы разрешается в течение 180 дней после демобилизации без штрафов. Подача отчетности также переносится на период после завершения службы.

На что обратить внимание

В Минюсте обратили внимание, что если налоговая не получит информацию о мобилизации, военнослужащему-ФЛП могут продолжать начислять налоговые обязательства. В таком случае рекомендуют самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы, чтобы избежать возникновения долга.

Во время службы важно заблаговременно упорядочить управление бизнесом и делегировать полномочия для сохранения стабильности предпринимательской деятельности.

